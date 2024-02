A contagem decrescente está a começar: Quando o que acontece em Phillip Island

A primeira sessão de treinos oficiais do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 terá lugar na sexta-feira no Circuito de Phillip Island. No entanto, o formato do campeonato baseado na produção foi alterado e os relógios marcam de forma diferente na Austrália.

Apenas os Campeonatos do Mundo de Superbike e Supersport irão competir na abertura da época em Down Under, pelo que o primeiro fim de semana de corridas da série australiana de Superbike terá lugar como parte do programa de apoio. O calendário do Campeonato do Mundo de Produção está, portanto, claramente organizado.

A novidade deste ano é o facto de a categoria SSP ter apenas uma sessão de treinos na sexta-feira, seguida da Superpole. No sábado, haverá um warm-up em vez de uma qualificação antes da primeira corrida, que terá lugar à tarde.

A diferença horária em relação à Austrália é de dez horas, razão pela qual todas as sessões se realizam quando é de noite ou de manhã cedo na Europa. As duas corridas da SSP terão início às 4h30 CET, enquanto as corridas principais da categoria principal começarão às 6h.