Toutes les infos sur le dernier test SBK à Phillip Island

Immédiatement après les tests de Portimão les 29 et 30 janvier, les équipes du Championnat du monde Superbike 2024 ont emballé leur matériel dans des caisses outre-mer pour le début de la saison à Phillip Island (23-25 février). Le lundi et le mardi précédents (19/20 février), les tests officiels de la Dorna auront lieu sur la piste pittoresque. Le jour 1, les pilotes du Championnat du monde Supersport devraient tester le matin et les pilotes Superbike l'après-midi. Le deuxième jour, c'est l'inverse.

Mais jeudi, le promoteur du Superbike a annoncé une modification du plan initial : Lundi, seuls les teams Supersport effectueront des essais, tandis que les pilotes du Championnat du monde Superbike ne prendront la piste que mardi. Comme l'heure de la piste reste identique, aucun effet négatif n'est attendu sur la préparation du week-end de course.

Selon les informations de nos collègues de GPOne, la cause de ce changement est d'ordre géopolitique. La liaison maritime la plus courte avec l'Australie passe par le canal de Suez. En raison des attaques des rebelles hutus, la route la plus longue a été choisie via l'Afrique, ce qui explique que le matériel arrivera en partie avec du retard. Il a été possible de passer partiellement au fret aérien.

Le test de Phillip Island ne sert plus à tester de nouveaux développements, mais à affiner les réglages des composants sélectionnés en Europe et à préparer le premier week-end de course de la nouvelle saison. Comme le circuit a reçu un nouvel asphalte, l'usure des pneus jouera un rôle décisif dans la course.

En Australie, c'est maintenant l'été. La semaine prochaine, les températures devraient avoisiner les 21 degrés Celsius avec un mélange de nuages et de soleil. Des vents plus forts sont attendus le week-end de la course.