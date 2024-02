Tutte le informazioni sull'ultimo test SBK a Phillip Island

Subito dopo il test di Portimão del 29/30 gennaio, le squadre del Campionato Mondiale Superbike 2024 hanno imballato le loro attrezzature nelle casse d'oltremare per l'apertura della stagione a Phillip Island (23-25 febbraio). Il test ufficiale Dorna si svolgerà sul pittoresco circuito il lunedì e il martedì precedenti (19/20 febbraio). Il primo giorno, i piloti del campionato mondiale Supersport dovrebbero provare al mattino, quelli della Superbike nel pomeriggio. Il giorno 2, il contrario.

Giovedì, però, il promotore della Superbike ha annunciato una modifica al piano originale: Solo le squadre della Supersport avrebbero provato il lunedì, mentre il campionato mondiale Superbike sarebbe sceso in pista solo martedì. Poiché la durata della pista rimane invariata, non si prevedono effetti negativi sulla preparazione del weekend di gara.

Secondo i colleghi di GPOne, il motivo del cambiamento è di natura geopolitica. Il collegamento più breve con l'Australia via mare è attraverso il Canale di Suez. A causa degli attacchi dei ribelli Houthi, è stata scelta la rotta più lunga attraverso l'Africa, motivo per cui parte del materiale arriverà in ritardo. In alcuni casi è stato possibile passare al trasporto aereo.

Il test di Phillip Island non viene più utilizzato per provare nuovi sviluppi, ma per mettere a punto i componenti selezionati in Europa e per prepararsi al primo weekend di gara della nuova stagione. Poiché la pista è stata dotata di un nuovo manto d'asfalto, l'usura degli pneumatici avrà un ruolo decisivo nella gara.

In Australia è ormai estate. Per la prossima settimana sono previste temperature di circa 21 gradi, con un leggero mix di nuvole e sole. Nel weekend di gara sono previsti venti più forti.