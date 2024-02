Todas as informações sobre o último teste SBK em Phillip Island

O teste oficial da Dorna terá lugar antes da abertura da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 em Phillip Island, onde será definido o traçado final. O calendário do teste foi alterado a curto prazo devido a acontecimentos dramáticos.

Imediatamente após o teste em Portimão, a 29/30 de janeiro, as equipas do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 embalaram o seu equipamento em caixas no exterior para a abertura da temporada em Phillip Island (23-25 de fevereiro). O teste oficial da Dorna terá lugar na pitoresca pista na segunda e terça-feira anteriores (19/20 de fevereiro). No dia 1, o Campeonato do Mundo de Supersport deverá testar de manhã e os pilotos de Superbike à tarde. No dia 2, o inverso.

Mas na quinta-feira, o promotor das Superbike anunciou uma alteração ao plano original: Apenas as equipas de Supersport iriam agora testar na segunda-feira, com o Campeonato do Mundo de Superbike a ir para a pista apenas na terça-feira. Como o tempo de pista permanece o mesmo, não se esperam efeitos negativos na preparação para o fim de semana de corrida.

De acordo com os nossos colegas da GPOne, a razão para a mudança é de natureza geopolítica. A ligação mais curta à Austrália por mar é através do Canal do Suez. Devido aos ataques dos rebeldes Houthi, foi escolhida a rota mais longa via África, razão pela qual parte do material chegará com atraso. Nalguns casos, foi possível mudar para o transporte aéreo.

O teste de Phillip Island já não é utilizado para testar novos desenvolvimentos, mas para afinar os componentes seleccionados na Europa e para preparar o primeiro fim de semana de corrida da nova temporada. Devido ao facto de a pista de corrida ter recebido uma nova superfície de asfalto, o desgaste dos pneus desempenhará um papel decisivo na corrida.

É agora verão na Austrália. Prevêem-se temperaturas de cerca de 21 graus Celsius para a próxima semana, com uma ligeira mistura de nuvens e sol. Esperam-se ventos mais fortes no fim de semana da corrida.