Axel Bassani (Kawasaki): "Cada vez más cerca de Lowes"

Cuando Axel Bassani pasó a Motocorsa Ducati en la categoría de Superbike tras el Campeonato del Mundo de Supersport de 2020, el italiano sorprendió a todos con unos resultados constantes entre los 10 primeros e incluso un podio. Incluso fue el mejor piloto privado en 2022 y 2023 y el año pasado realizó su mejor temporada hasta la fecha, terminando sexto en el Campeonato del Mundo. Esto le valió un contrato para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024 con el equipo oficial Kawasaki, que buscaba un sucesor para Jonathan Rea, que se había marchado a Yamaha.

Sin embargo, la Ducati V4R y la Kawasaki ZX-10RR son motos fundamentalmente diferentes, y el cambio es un proceso para el que los pocos días de pruebas en invierno no fueron suficientes.



"En realidad no es fácil, porque la moto es completamente diferente a la Ducati. Paso a paso, prueba a prueba, empiezo a sentirme cómodo", dice Bassani, que quiere mantener su actitud despreocupada. "La presión es normal. Como en años anteriores, sólo quiero hacerlo lo mejor posible, así que no es nada nuevo. Quiero conseguir mi primera victoria, pero no será fácil porque el nivel es muy alto y todos los pilotos son buenos. Veremos qué pasa, pero si seguimos trabajando duro y creemos en nosotros mismos, lo conseguiremos".

Inicialmente, su experimentado compañero de equipo Alex Lowes tendrá que proporcionar los momentos más destacados para Kawasaki.



"Es bueno tener un compañero de equipo porque puedes intercambiar ideas y aprender de él. Eso es bueno, sobre todo porque tu compañero de equipo es siempre tu primer rival", dijo Bassani en WorldSBK. "Poco a poco nos vamos acercando a él. Sólo tenemos que intentar divertirnos y seguir un buen camino, que continuaremos a lo largo de la temporada."