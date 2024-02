Axel Bassani (Kawasaki) : "Je me rapproche de Lowes".

Lorsqu'Axel Bassani a rejoint Motocorsa Ducati en catégorie Superbike après le championnat du monde Supersport en 2020, l'Italien a surpris en obtenant des résultats constants dans le top 10 et même un podium. En 2022 et 2023, il a même été le meilleur pilote privé et l'année dernière, il a réalisé sa meilleure saison jusqu'à présent en terminant sixième du championnat du monde. Cela lui a valu un contrat pour le championnat du monde Superbike 2024 avec l'équipe d'usine Kawasaki, qui cherchait un successeur à Jonathan Rea, parti en rappel chez Yamaha.

Mais la Ducati V4R et la Kawasaki ZX-10RR sont des motos fondamentalement différentes, la transition est un processus pour lequel les quelques jours d'essais de l'hiver n'ont pas suffi.



"En fait, ce n'est pas facile, car la moto est très différente de la Ducati. Pas à pas, test après test, je commence à me sentir à l'aise", a déclaré Bassani, qui veut conserver son insouciance. "La pression est normale. Comme les années précédentes, je veux simplement donner le meilleur de moi-même, ce n'est donc pas nouveau. Je veux remporter ma première victoire, mais ce ne sera pas facile, car le niveau est très élevé et tous les pilotes sont bons. Nous verrons ce qui se passera, mais si nous continuons à travailler dur et à croire en nous, nous y arriverons".

Dans un premier temps, c'est son coéquipier expérimenté Alex Lowes qui devra assurer les temps forts de Kawasaki.



"C'est bien d'avoir un coéquipier, car on peut échanger et prendre des leçons auprès de lui. C'est une bonne chose, d'autant plus que le coéquipier est toujours le premier adversaire", a déclaré Bassani à WorldSBK. "Petit à petit, nous nous rapprochons de lui. Nous devons juste essayer de prendre du plaisir et de suivre une bonne voie que nous poursuivrons tout au long de la saison".