Axel Bassani (Kawasaki): "Mi sto avvicinando a Lowes".

Quando Axel Bassani è passato alla Motocorsa Ducati nella categoria Superbike dopo il Campionato mondiale Supersport 2020, l'italiano ha sorpreso tutti con risultati costanti nella top 10 e persino un podio. È stato anche il miglior pilota privato nel 2022 e nel 2023 e l'anno scorso ha disputato la sua migliore stagione fino a quel momento, arrivando sesto nel Campionato del Mondo. Questo gli è valso un contratto per il campionato mondiale Superbike 2024 con il team Kawasaki, che era alla ricerca di un successore di Jonathan Rea, passato alla Yamaha.

Tuttavia, la Ducati V4R e la Kawasaki ZX-10RR sono moto fondamentalmente diverse, e il passaggio è un processo per il quale i pochi giorni di test invernali non sono stati sufficienti.



"Non è facile, perché la moto è completamente diversa dalla Ducati. Passo dopo passo, test dopo test, sto iniziando a sentirmi a mio agio", ha detto Bassani, che vuole mantenere il suo atteggiamento spensierato. "La pressione è normale. Come negli anni precedenti, voglio solo fare del mio meglio, quindi non è una novità. Voglio ottenere la mia prima vittoria, ma non sarà facile perché il livello è molto alto e tutti i piloti sono bravi. Vedremo cosa succederà, ma se continueremo a lavorare sodo e a credere in noi stessi, ce la faremo".

Inizialmente, il suo esperto compagno di squadra Alex Lowes dovrà fornire i momenti salienti per la Kawasaki.



"È bello avere un compagno di squadra perché si possono scambiare idee e imparare da lui. È una cosa positiva, soprattutto perché il tuo compagno di squadra è sempre il tuo primo avversario", ha detto Bassani al WorldSBK. "Un po' alla volta ci stiamo avvicinando a lui. Dobbiamo solo cercare di divertirci e di seguire una buona strada, che continueremo a percorrere per tutta la stagione".