Axel Bassani (Kawasaki): "Estamos a aproximar-nos da Lowes"

Quando Axel Bassani se mudou para a Motocorsa Ducati na categoria Superbike após o Campeonato do Mundo de Supersport de 2020, o italiano surpreendeu todos com resultados consistentes no top 10 e até mesmo um pódio. Foi mesmo o melhor piloto privado em 2022 e 2023 e realizou a sua melhor época até à data no ano passado, terminando em sexto no Campeonato do Mundo. Isto valeu-lhe um contrato para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com a equipa de trabalho da Kawasaki, que procurava um sucessor para Jonathan Rea, que tinha partido para a Yamaha.

No entanto, a Ducati V4R e a Kawasaki ZX-10RR são motos fundamentalmente diferentes, e a mudança é um processo para o qual os poucos dias de testes no inverno não foram suficientes.



"Na verdade, não é fácil, porque a mota é completamente diferente da Ducati. Passo a passo, teste a teste, estou a começar a sentir-me confortável", disse Bassani, que quer manter a sua atitude despreocupada. "A pressão é normal. Tal como nos anos anteriores, só quero dar o meu melhor, por isso não há nada de novo. Quero conseguir a minha primeira vitória, mas não vai ser fácil porque o nível é muito elevado e todos os pilotos são bons. Veremos o que acontece, mas se continuarmos a trabalhar arduamente e acreditarmos em nós próprios, vamos conseguir."

Inicialmente, o seu experiente companheiro de equipa Alex Lowes terá de ser o destaque da Kawasaki.



"É bom ter um companheiro de equipa porque podemos trocar ideias e aprender com ele. É uma coisa boa, especialmente porque o nosso companheiro de equipa é sempre o nosso primeiro adversário", disse Bassani no WorldSBK. "Pouco a pouco estamos a aproximar-nos dele. Só temos de tentar divertir-nos e seguir um bom caminho, que vamos continuar ao longo da época."