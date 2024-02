Philipp Öttl (Yamaha) : De nouveaux progrès ?

Après avoir piloté une V4R pendant ses deux premières saisons en Superbike, Philipp Öttl, 27 ans, a rejoint le team Superbike de Christophe Guyot et la R1 pour 2024. Öttl est le premier pilote à passer de Ducati à Yamaha. Le nouveau venu chez Kawasaki, Axel Bassani, montre lui aussi que l'adaptation à une moto à quatre cylindres en ligne n'est pas facile à réaliser.

De plus, l'Allemand n'a effectué son premier test avec le GMT94 que les 24 et 25 janvier à Jerez. Öttl a passé deux autres jours sur la version de course les 29 et 30 janvier à Portimão. Avec seulement quatre jours d'essais, le pilote Yamaha se rendra en Australie, où aura lieu la semaine prochaine un dernier test à Phillip Island, puis le début de la saison.

Öttl souhaite reprendre là où il s'est arrêté la saison dernière. "Le championnat du monde Superbike 2024 est très relevé et chaque pilote veut se classer dans le top 10. Et si je regarde mes courses en fin de saison, lorsque je terminais constamment dans les dix premiers, je veux bien sûr y parvenir cette année avec la Yamaha", a souligné le Bavarois. "Mais il est difficile d'évaluer quels objectifs réalistes nous pouvons nous fixer. En tout cas, après deux jours sur la moto, je me sentais déjà plutôt bien et si nous faisons encore des progrès lors du prochain test, nous serons prêts pour l'Australie".

En début de saison, Öttl disposera d'un matériel identique à celui des autres pilotes Yamaha.