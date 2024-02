Philipp Öttl (Yamaha): Riuscirà a fare ulteriori progressi?

La preparazione per il Campionato Mondiale Superbike 2024 è stata breve per Philipp Öttl. Tuttavia, il bavarese del Team GMT94 Yamaha è fiducioso per l'apertura della stagione in Australia.

Dopo aver guidato una V4R per le sue prime due stagioni in Superbike, Philipp Öttl, 27 anni, è passato al team Superbike di Christophe Guyot e alla R1 per il 2024. Öttl è il primo pilota a passare dalla Ducati alla Yamaha. Anche il nuovo arrivato in Kawasaki Axel Bassani dimostra che non è facile abituarsi a una moto a quattro cilindri in linea.

Inoltre, il tedesco ha effettuato il suo primo test con GMT94 solo il 24/25 gennaio a Jerez. Öttl ha avuto altri due giorni sulla versione da gara il 29/30 gennaio a Portimão. Con soli quattro giorni di test all'attivo, il pilota della Yamaha si dirige verso l'Australia, dove la settimana prossima si svolgerà un ultimo test e poi l'apertura della stagione a Phillip Island.

Öttl vuole riprendere da dove ha lasciato la scorsa stagione. "Il Campionato Mondiale Superbike 2024 è molto forte e tutti i piloti vogliono entrare nella top 10. E se guardo alle mie gare verso la fine della stagione, quando sono arrivato costantemente nella top ten, ovviamente voglio fare lo stesso quest'anno con la Yamaha", ha sottolineato il bavarese. "Ma è difficile valutare quali obiettivi realistici possiamo porci. In ogni caso, mi sentivo già abbastanza bene dopo due giorni in sella alla moto e se faremo ulteriori progressi nei prossimi test, saremo pronti per l'Australia".

All'inizio della stagione, Öttl avrà a disposizione lo stesso materiale degli altri piloti Yamaha.