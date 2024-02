Philipp Öttl (Yamaha): Será que ele vai fazer mais progressos?

A preparação para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foi curta para Philipp Öttl. No entanto, o bávaro da Yamaha Team GMT94 está confiante para a abertura da época na Austrália.

Depois de Philipp Öttl ter pilotado uma V4R nas suas duas primeiras épocas de Superbike, o piloto de 27 anos mudou para a equipa de Superbike de Christophe Guyot e para a R1 em 2024. Öttl é o primeiro piloto a fazer a mudança da Ducati para a Yamaha. O recém-chegado à Kawasaki Axel Bassani também mostra que não é fácil habituar-se a uma moto de quatro cilindros em linha.

Além disso, o alemão só teve o seu primeiro teste com a GMT94 a 24/25 de janeiro em Jerez. Öttl teve mais dois dias de testes com a versão de corrida, a 29/30 de janeiro, em Portimão. Com apenas quatro dias de testes no seu currículo, o piloto da Yamaha segue para a Austrália, onde terá lugar um teste final e a abertura da época na próxima semana em Phillip Island.

Öttl quer continuar de onde parou na época passada. "O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é muito forte e todos os pilotos querem ficar entre os 10 primeiros. E quando olho para as minhas corridas no final da época, quando terminei consistentemente entre os dez primeiros, então é claro que quero fazer o mesmo este ano com a Yamaha", sublinhou o bávaro. "Mas é difícil avaliar que objectivos realistas podemos estabelecer para nós próprios. De qualquer forma, já me senti muito bem após dois dias com a moto e se fizermos mais progressos no próximo teste, estaremos prontos para a Austrália."

No início da época, Öttl terá material idêntico ao dos outros pilotos da Yamaha.