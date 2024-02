Fans d'Öttl, attention ! Action de billets de GMT94 Yamaha

Dimanche, une promotion sur les billets organisée par GMT94 Yamaha prendra fin. Le team Superbike de Phillip Öttl propose des billets particulièrement avantageux pour le meeting de Magny-Cours et a prévu d'autres surprises.

Magny-Cours est la course à domicile du GMT94 et le circuit français est également facilement accessible pour les fans de Superbike du sud de l'Allemagne - il n'est qu'à 500 km environ de Fribourg. Le meeting sur le circuit de Nevers est un classique du calendrier du championnat du monde proche de la série et est toujours bien fréquenté.

Lorsque le championnat du monde de Superbike 2024 se déroulera à Magny-Cours du 6 au 8 septembre, le chef d'équipe Christophe Guyot a imaginé - comme chaque année - des actions spéciales. Les membres du fan club du GMT94 peuvent acheter des billets à prix réduit (paddock inclus), les billets pour la tribune L Adélaïde ne coûtent ainsi que 55 euros au lieu de 79. Cette offre prend toutefois fin le dimanche 18 février !

Il y aura également des jeux-concours et, si vous vous inscrivez à temps, l'accès au box du GMT94 ainsi qu'à l'hospitalité Yamaha.

Plus d'informations sur le site du GMT94.