Atenção fãs da Öttl: Promoção de bilhetes da GMT94 Yamaha

Magny-Cours é a corrida de casa da GMT94 e a pista francesa é também de fácil acesso para os fãs de superbikes do sul da Alemanha - fica apenas a cerca de 500 quilómetros de Freiburg. O encontro no Circuito de Nevers é um clássico no calendário do campeonato do mundo de produção e é sempre muito concorrido.

Quando o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 se apresentar em Magny-Cours, de 6 a 8 de setembro, o chefe de equipa Christophe Guyot preparou actividades especiais - como faz todos os anos. Os membros do clube de fãs GMT94 podem comprar bilhetes mais baratos (incluindo paddock), incluindo bilhetes para o L Grandstand Adelaide que custam apenas 55 euros em vez de 79 euros, embora esta oferta termine no domingo, 18 de fevereiro!

Haverá também concursos e, se se registar a tempo, acesso às boxes do GMT94 e à hospitalidade Yamaha.

Mais informações no sítio Web do GMT94.