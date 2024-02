Brevetto BMW: alette mobili per una maggiore deportanza

Tutti i produttori attivi nelle corse su strada installano alette laterali, dette winglets, sulle carenature delle loro moto supersportive. Queste generano una forza verso il basso quando si guida dritti a velocità sostenuta, riducendo la portanza della ruota anteriore e aumentando l'aderenza degli pneumatici. In piega, quando una maggiore aderenza degli pneumatici sarebbe più gradita, l'effetto di queste winglet è di gran lunga inferiore.

BMW propone ora una soluzione sorprendentemente semplice nelle specifiche del brevetto: Un meccanismo che allinea sempre le winglet orizzontalmente, anche quando la moto è inclinata in curva. L'elettronica di base per il controllo di tale meccanismo è installata di serie su ogni moto di alta gamma, con il sensore giroscopico a sei assi oggi comunemente utilizzato per controllare il controllo di trazione e l'ABS in curva. Anche le telecamere di bordo che si stabilizzano orizzontalmente sono lo stato dell'arte.

Nelle specifiche del brevetto, BMW non specifica come vengono spostate le winglet. Si può pensare a un sistema meccanico o a servomotori elettrici. Entrambe le soluzioni aumentano il peso e occupano spazio.

Le parti mobili ad effetto aerodinamico sono vietate sulle moto della MotoGP. Il regolamento stabilisce anche che queste parti non devono deformarsi sotto la pressione del vento e definisce una procedura per misurare la rigidità di queste parti alle verifiche tecniche.

Questo non è un problema per BMW, in quanto il costruttore tedesco ha lasciato da parte la serie MotoGP ed è invece impegnato nel Campionato Mondiale Superbike. I regolamenti di questa classe quasi di serie sono strutturati in modo completamente diverso: In pratica, tutto ciò che è installato sulla moto omologata per questa serie è consentito anche in gara.

Gli autori del regolamento Superbike hanno addirittura previsto una situazione del genere, stabilendo che i componenti aerodinamici mobili sono consentiti se la moto di serie ne è dotata e che in gara deve essere utilizzato il meccanismo standard con un'identica gamma di movimenti.

Attualmente, nessun costruttore installa componenti aerodinamici mobili sulle proprie moto supersportive. La Moto Guzzi V100 Mandello S presentata nel 2022 potrebbe essere citata come una curiosità: Su questa moto da turismo, i deflettori laterali si estendono a partire da 70 km/h in modalità touring, con l'obiettivo di offrire al pilota una migliore protezione dal vento.