Patente da BMW: winglets móveis para maior força descendente

A BMW solicitou mais uma patente no domínio da aerodinâmica das motas: winglets móveis que estão sempre na horizontal e, por isso, também têm efeito quando se inclina.

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

Todos os fabricantes activos nas corridas de estrada instalam asas laterais, conhecidas como winglets, nas carenagens das suas motos supersport. Estas geram uma força descendente quando se conduz em linha reta a velocidade, o que reduz a elevação da roda dianteira e aumenta a aderência dos pneus. Quando se inclina, altura em que a melhoria da aderência dos pneus seria muito bem-vinda, o efeito destes winglets é muito menor.

A BMW propõe agora uma solução surpreendentemente simples na especificação da patente: Um mecanismo que alinha sempre os winglets horizontalmente, mesmo quando a mota está inclinada nas curvas. A eletrónica de base para controlar um tal mecanismo está instalada de série em todas as motos topo de gama com o sensor giroscópio de seis eixos habitualmente utilizado hoje em dia para controlar o controlo de tração e o ABS em curva. As câmaras de bordo que se estabilizam horizontalmente são também um estado da arte testado e comprovado.

A BMW não especifica a forma como os winglets são movidos na especificação da patente. É concebível um sistema mecânico ou servomotores eléctricos. Ambas as soluções aumentam o peso e ocupam espaço.

As partes móveis aerodinamicamente eficazes são proibidas nas motos de MotoGP. Os regulamentos também estipulam que estas peças não devem deformar-se sob a pressão do vento e definem um procedimento para medir a rigidez destas peças nas inspecções.

Isto não é uma preocupação para a BMW, uma vez que o fabricante alemão deixou a série MotoGP de lado e está envolvido no Campeonato Mundial de Superbike. Os regulamentos para esta classe de quase-série são estruturados de forma completamente diferente: Basicamente, tudo o que é instalado na mota homologada para esta série também é permitido nas corridas.

Os autores dos regulamentos da Superbike anteciparam mesmo esta situação e estipularam que os componentes aerodinâmicos móveis são permitidos se a mota de produção estiver equipada com eles e que o mecanismo padrão com uma amplitude de movimento idêntica deve ser utilizado em corrida.

Atualmente, nenhum construtor instala componentes aerodinâmicos móveis nas suas motos supersport. A Moto Guzzi V100 Mandello S apresentada em 2022 pode ser mencionada como uma curiosidade: Nesta moto de turismo, as abas laterais são estendidas a partir dos 70 km/h no modo de condução de turismo, com o objetivo de oferecer ao condutor uma melhor proteção contra o vento.