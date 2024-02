Michael van der Mark : "BMW avait besoin d'une équipe d'essai".

Les succès de BMW depuis son retour d'usine en Championnat du monde Superbike en 2019 sont peu nombreux, mais la confiance règne dans le camp bavarois pour la saison à venir. En effet, lors des tests hivernaux, non seulement la nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu a réalisé d'excellentes performances, mais les performances des autres as de BMW ont également été réjouissantes.

Il est évident que les jalons posés en 2023 portent leurs fruits. Un aspect important est la mise en place d'un team d'essai composé de Sylvain Guintoli et de Bradley Smith. Le Français a justement une grande expérience en tant que développeur et a déjà contribué au succès du projet MotoGP de Suzuki. En tant que champion du monde de Superbike 2014 (avec Aprilia) et vainqueur de neuf courses, le Français est également un expert reconnu des motos de série.

Pour Michael van der Mark, l'équipe de test est une clé importante du succès. Le Néerlandais est le coéquipier de Razgatlioglu chez ROKiT BMW.

"Quand on essaie des choses vraiment importantes, on a surtout besoin d'un pilote d'essai constant. J'attends encore des progrès significatifs de la part de l'équipe de test", a déclaré le pilote de 31 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous avons tout simplement trop peu de jours de test, et en même temps, BMW appuie énormément sur le rythme. C'est pourquoi les structures ont été modifiées. Nous devons progresser et tester de nombreuses pièces. Ce n'est pas possible pendant les week-ends de course, il n'y avait donc pas d'autre solution que d'avoir une équipe de test".

Lors des tests de janvier à Jerez et Portimão, non seulement les pilotes d'engagement des teams d'usine ROKiT et Bonovo action, qui sont sur un pied d'égalité, étaient sur la piste, mais aussi l'équipe de test. Aucun autre constructeur n'était visible de manière aussi proéminente sur la piste.