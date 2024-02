Michael van der Mark: "BMW aveva bisogno di un test team".

BMW sta investendo molto per avere successo nel Campionato Mondiale Superbike. Uno strumento è il nuovo team di collaudo, che il pilota ROKiT Michael van der Mark descrive come un importante tassello.

I successi di BMW dal suo ritorno in fabbrica nel Campionato Mondiale Superbike nel 2019 sono gestibili, ma c'è molta fiducia nel campo bavarese per la prossima stagione. Non solo il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu ha mostrato prestazioni eccezionali nei test invernali, ma anche le prestazioni degli altri assi BMW sono state soddisfacenti.

È chiaro che il percorso intrapreso nel 2023 sta dando i suoi frutti. Un aspetto importante è la creazione di una squadra di collaudo, che ha una formazione forte con Sylvain Guintoli e Bradley Smith. Il francese, in particolare, ha una grande esperienza come sviluppatore e ha già contribuito al successo del progetto Suzuki per la MotoGP. Campione del mondo Superbike 2014 (con Aprilia) e nove volte vincitore di gare, il francese è anche un esperto di moto di serie.

Per Michael van der Mark, il test team è una chiave importante per il successo. L'olandese è il compagno di squadra di Razgatlioglu alla ROKiT BMW.

"Quando si provano cose davvero importanti, si ha bisogno soprattutto di un collaudatore coerente. Mi aspetto ancora che il team di collaudo faccia progressi significativi", ha dichiarato il 31enne in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Semplicemente abbiamo troppo pochi giorni di test, e allo stesso tempo BMW sta spingendo enormemente il ritmo. Ecco perché le strutture sono state cambiate. Dobbiamo fare progressi e testare molte parti. Questo non è possibile durante i weekend di gara, quindi non c'era modo di evitare un test team".

Nei test di gennaio a Jerez e Portimão, non sono scesi in pista solo i piloti dei team di pari livello ROKiT e Bonovo action, ma anche il test team. Nessun altro costruttore era così visibile in pista.