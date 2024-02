Michael van der Mark: "A BMW precisava de uma equipa de testes".

A BMW está a investir fortemente para ser bem sucedida no Campeonato do Mundo de Superbike. Um dos instrumentos é a nova equipa de testes, que o piloto do ROKiT, Michael van der Mark, descreve como um importante elemento de construção.

Os sucessos da BMW desde o seu regresso de fábrica ao Campeonato do Mundo de Superbike em 2019 são controláveis, mas há muita confiança no acampamento bávaro para a próxima época. Não só o recém-chegado Toprak Razgatlioglu mostrou um excelente desempenho nos testes de inverno, mas o desempenho dos outros ases da BMW também foi agradável.

É evidente que o rumo traçado em 2023 está a dar frutos. Um aspeto importante é a criação de uma equipa de testes, que conta com Sylvain Guintoli e Bradley Smith. O francês, em particular, tem muita experiência como construtor e já ajudou o projeto de MotoGP da Suzuki a ter sucesso. Como Campeão do Mundo de Superbike em 2014 (com a Aprilia) e nove vezes vencedor de corridas, o francês é também um especialista comprovado em motos de produção.

Para Michael van der Mark, a equipa de testes é uma chave importante para o sucesso. O holandês é o companheiro de equipa de Razgatlioglu na ROKiT BMW.

"Quando estamos a experimentar coisas realmente importantes, precisamos sobretudo de um piloto de testes consistente. Ainda espero que a equipa de testes faça progressos significativos", disse o piloto de 31 anos numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Simplesmente temos muito poucos dias de testes e, ao mesmo tempo, a BMW está a aumentar muito o ritmo. É por isso que as estruturas foram alteradas. Temos de fazer progressos e testar muitas peças. Isto não é possível durante os fins-de-semana de corrida, pelo que não havia outra forma de evitar uma equipa de testes."

Nos testes de janeiro em Jerez e Portimão, não foram apenas os pilotos das equipas de trabalho ROKiT e Bonovo que estiveram em pista, mas também a equipa de testes. Nenhum outro fabricante esteve tão visível na pista.