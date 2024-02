Juste à temps pour le début du SBK : Nouvelle Honda homologuée

Quelques jours avant le début du championnat du monde Superbike 2024, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a publié une liste actualisée des motos homologuées. La nouvelle Honda Fireblade a reçu la bénédiction de la FIM et ce qu'il en est d'autre.

Une homologation réussie est impérative pour avoir droit à des points dans un championnat. Pour le championnat du monde Superbike, la règle est la suivante : 125 motos doivent être construites au moment de l'homologation, 250 à la fin de la première année et 500 après deux ans.

Pour Honda, atteindre ce nombre d'unités n'est pas un obstacle. La nouvelle CBR1000RR-R a été ajoutée à la liste des motos autorisées, tant dans sa version standard que dans sa version SP. L'abréviation SC82 laisse entendre que la Fireblade 2024 est une continuation du modèle précédent, mais selon Honda, le moteur est entièrement nouveau et le châssis pour le moins fortement modifié. Lors des essais hivernaux, la nouvelle Triple-R n'a pas convaincu.

Honda est le seul constructeur de la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série à avoir présenté une nouvelle moto à l'homologation. Les changements ont été plus nombreux dans les catégories Supersport.

Dans la génération Supersport-Next, Honda a présenté de nouveaux modèles de la CBR600RR - la PC40 en Asie et, en raison de normes antipollution différentes, la PC69 en Europe. MV Agusta a fait enregistrer les versions 2024 de la F3 800 et de la Superveloce, et Triumph la nouvelle Street Triple 765 RS, qui est d'ailleurs toujours proposée sans carénage intégral dans la série.

L'intégration de la Yamaha R7 n'a d'autre but que de permettre à la FIM d'aider les fédérations nationales à utiliser ce modèle. Pour le nouveau championnat du monde féminin, aucune homologation n'est nécessaire, car les courses se font avec des motos unifiées.

Dans le championnat du monde Supersport 300, Kove Moto lance une nouvelle 321RR-S avec un moteur boosté à 344 cm3 - pour le modèle 2023, il y avait un Race-Kit de 364 cm3. Ici, l'homologation est encore en attente, tout comme pour la Kawasaki Ninja 400, dont l'homologation sera élargie. La saison ne débutera toutefois que le 22 mars à Barcelone. En octobre dernier, la Yamaha R3, qui porte l'abréviation YZF-R3 320, avait déjà été homologuée avec succès.