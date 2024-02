Appena in tempo per l'apertura della stagione SBK: Nuova Honda omologata

Il successo dell'omologazione è obbligatorio per poter ottenere punti in un campionato. Per il Campionato Mondiale Superbike vale quanto segue: 125 moto devono essere costruite al momento dell'omologazione, 250 alla fine del primo anno e 500 dopo due anni.

Per Honda, raggiungere questi numeri non è un ostacolo. La nuova CBR1000RR è stata aggiunta all'elenco delle moto autorizzate sia nella versione standard che in quella SP. La sigla SC82 suggerisce che la Fireblade 2024 è una continuazione del modello precedente, ma secondo Honda il motore è completamente nuovo e il telaio è stato almeno pesantemente modificato. La nuova Triple-R non ha impressionato nei test invernali.

La Honda è l'unico costruttore della massima categoria del campionato mondiale di stretta produzione ad aver presentato una nuova moto per l'omologazione. Ci sono stati altri cambiamenti nelle classi Supersport.

Nella Supersport Next Generation, Honda ha lanciato nuovi modelli della CBR600RR - la PC40 in Asia e la PC69 in Europa, a causa delle diverse norme sulle emissioni. MV Agusta ha incluso le versioni 2024 della F3 800 e della Superveloce, mentre Triumph ha presentato la nuova Street Triple 765 RS, che per inciso viene ancora offerta senza carenatura completa nella produzione di serie.

L'inclusione della Yamaha R7 ha il solo scopo di consentire alla FIM di supportare le federazioni nazionali nell'utilizzo di questo modello. Per il nuovo Campionato del Mondo Femminile non è necessaria alcuna omologazione, poiché vengono utilizzate moto standardizzate.

Nel Campionato del Mondo Supersport 300, Kove Moto porterà una nuova 321RR-S con un motore potenziato a 344 cc - c'era un kit da gara con 364 cc per il modello 2023. L'omologazione è ancora in sospeso, come per la Kawasaki Ninja 400, la cui omologazione è stata prorogata. Tuttavia, la stagione non inizierà prima del 22 marzo a Barcellona. La Yamaha R3 con la sigla YZF-R3 320 è già stata omologata con successo nell'ottobre dello scorso anno.