Mesmo a tempo da abertura da época SBK: Nova Honda homologada

Alguns dias antes do início do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, a FIM publicou uma lista actualizada de motos homologadas. A nova Honda Fireblade recebeu a bênção da FIM e o que mais foi

A homologação bem sucedida é obrigatória para se poder marcar pontos num campeonato. No Campeonato do Mundo de Superbike, aplica-se o seguinte: devem ser construídas 125 motas no momento da homologação, 250 no final do primeiro ano e 500 ao fim de dois anos.

Para a Honda, atingir estes números não é um obstáculo. A nova CBR1000RR-R foi adicionada à lista de motos autorizadas, tanto na versão standard como na versão SP. A abreviatura SC82 sugere que a Fireblade 2024 é uma continuação do modelo anterior, mas de acordo com a Honda, o motor é completamente novo e o chassis foi, pelo menos, fortemente modificado. A nova Triple-R não conseguiu impressionar nos testes de inverno.

A Honda é o único construtor da categoria máxima do campeonato do mundo de produção aproximada que apresentou uma nova mota para homologação. Houve mais mudanças nas classes Supersport.

Na Supersport Next Generation, a Honda lançou novos modelos da CBR600RR - a PC40 na Ásia e a PC69 na Europa, devido às diferentes normas de emissões. A MV Agusta incluiu as versões 2024 da F3 800 e da Superveloce e a Triumph a nova Street Triple 765 RS, que por acaso ainda é oferecida sem carenagem completa na produção em série.

A inclusão da Yamaha R7 tem o único objetivo de permitir à FIM apoiar as federações nacionais na utilização deste modelo. Não é necessária qualquer homologação para o novo Campeonato do Mundo Feminino porque são utilizadas motos normalizadas.

No Campeonato do Mundo de Supersport 300, a Kove Moto traz uma nova 321RR-S com um motor afinado até 344 cc - havia um kit de corrida com 364 cc para o modelo de 2023. A homologação ainda está pendente aqui, assim como para a Kawasaki Ninja 400, cuja homologação está sendo estendida. No entanto, a época só começa a 22 de março em Barcelona. A Yamaha R3 com a abreviatura YZF-R3 320 já foi homologada com sucesso em outubro do ano passado.