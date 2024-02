¿Tiene el Campeonato del Mundo de Superbikes de 2024 una norma antibautista?

Los lectores habituales de SPEEDWEEK.com están familiarizados con las quejas de pilotos de Superbike como Scott Redding, Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea sobre el bajo peso de Álvaro Bautista. El piloto de Ducati ganó la increíble cifra de 27 carreras sólo la temporada pasada, estableciendo un récord en el proceso. Su ventaja en velocidad y aceleración con la Ducati V4R era evidente.

La FIM y Dorna también vieron el peso como un problema y respondieron con reglamentos adaptados para 2024. Se definió un peso medio de 80 kg para un piloto con equipamiento completo. Cualquiera que pese menos que esto debe añadir el 50% de la diferencia como peso extra a la moto.

Está claro que el español no está contento con esta norma. "No creo que la norma sea justa. Ya lucho mucho con este tipo de motos, pero todo el mundo lo acepta, sólo yo estoy en contra", repite el piloto de 39 años su queja a crash.net. "No es justo añadir más peso. En última instancia, la regla no está hecha para mí, sino para el campeonato, pero yo soy el único piloto que tiene que añadir peso a la moto".

Bautista continuó: "Soy el único piloto penalizado por esta norma. Para mí no es justo que cuando Ducati y yo trabajamos duro y bien, nos penalicen por ello. Entiendo que quieran un campeonato competitivo. Pero sería mejor ayudar a los otros fabricantes o a los otros pilotos, como han hecho en MotoGP con las concesiones. Si mi rendimiento es demasiado fuerte, ¿por qué reducirlo para igualar el campeonato? No. Hay que ayudar a los demás para que igualen mi rendimiento. Estoy enfadado porque no es justo".

Sin embargo, el bicampeón del mundo tuvo otros problemas durante las pruebas invernales: desde su lesión cervical del 1 de noviembre, las cosas han cambiado. Nadie hubiera pensado que el piloto de Ducati perdería hasta 1,5 segundos con respecto al mejor tiempo de su compañero de equipo Nicolò Bulega en el test de Portimão a finales de enero. Sin embargo, la frustración del 59 veces ganador de carreras con la nueva normativa también podría afectar a su motivación, positiva o negativamente.