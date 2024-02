Le championnat du monde de Superbike 2024 aura-t-il une règle anti-Bautista ?

Les lecteurs réguliers de SPEEDWEEK.com connaissent les plaintes des pilotes de Superbike comme Scott Redding, Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea concernant le faible poids d'Alvaro Bautista. Le pilote Ducati a remporté un nombre incroyable de 27 courses rien que la saison dernière, établissant ainsi un record. Son avantage en termes de vitesse et d'accélération avec la Ducati V4R était évident.

La FIM et la Dorna ont également vu dans le poids un problème et ont réagi en adaptant le règlement pour 2024. Le poids moyen d'un pilote en tenue complète a été fixé à 80 kg. Celui qui se trouve en dessous doit monter 50 pour cent de la différence comme poids supplémentaire sur la moto.

Il est clair que l'Espagnol n'est pas satisfait de cette règle. "Je pense que cette règle n'est pas juste. J'ai déjà beaucoup de mal avec ce type de moto, mais tout le monde l'accepte, sauf moi qui suis contre", a répété le pilote de 39 ans à crash.net pour se plaindre. "Ce n'est pas juste d'ajouter du poids. En fin de compte, même si la règle n'est pas faite pour moi, mais pour le championnat, je suis le seul pilote à devoir ajouter du poids sur la moto".

Bautista poursuit : "Je suis le seul pilote à être pénalisé par cette règle. Pour moi, ce n'est pas juste que si moi et Ducati travaillons dur et bien, nous soyons pénalisés pour cela. Je comprends qu'ils veulent un championnat très disputé. Mais il serait préférable d'aider les autres constructeurs ou les autres pilotes, comme ils l'ont fait en MotoGP en faisant des concessions. Si mes performances sont trop fortes, pourquoi les réduire pour équilibrer le championnat ? Non ! Il faut aider les autres à atteindre mes performances. Je suis en colère parce que ce n'est pas juste".

Lors des essais hivernaux, le double champion du monde avait pourtant d'autres problèmes : depuis sa blessure au cou du 1er novembre, les choses ont changé. Personne n'aurait cru possible que le pilote Ducati perde pas moins de 1,5 sec sur le meilleur temps de son coéquipier d'Aruba, Nicolò Bulega, lors du test de Portimão fin janvier ! Mais la frustration de l'homme aux 59 victoires en course face au nouveau règlement pourrait aussi influencer sa motivation - positivement ou négativement.