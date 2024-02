Il campionato mondiale Superbike 2024 ha una regola anti-bautista?

Il peso del pilota è stato preso in considerazione per la prima volta nel regolamento del Campionato Mondiale Superbike 2024. In effetti, il campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati) è l'unico pilota interessato da questo provvedimento. Lo spagnolo è furioso.

I lettori abituali di SPEEDWEEK.com conoscono bene le lamentele di piloti della Superbike come Scott Redding, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea sul peso ridotto di Alvaro Bautista. Il pilota della Ducati ha vinto ben 27 gare solo nella scorsa stagione, stabilendo un record. Il suo vantaggio in termini di velocità e accelerazione con la Ducati V4R era evidente.

Anche la FIM e la Dorna hanno considerato il peso un problema e hanno risposto con un regolamento adattato per il 2024. È stato definito un peso medio di 80 kg per un pilota in kit completo. Chiunque pesi meno di questo valore deve aggiungere il 50% della differenza come peso extra alla moto.

È chiaro che lo spagnolo non è soddisfatto di questa regola. "Non credo che la regola sia giusta. Faccio già molta fatica con questo tipo di moto, ma tutti lo accettano, solo io sono contrario", ha ribadito il 39enne a crash.net. "Non è giusto aggiungere altro peso. Alla fine la regola non è fatta per me, ma per il campionato, ma io sono l'unico pilota che deve aggiungere peso alla moto".

Bautista ha continuato: "Sono l'unico pilota penalizzato da questa regola. Per me non è giusto che quando io e la Ducati lavoriamo duramente e bene, veniamo penalizzati per questo. Capisco che vogliano un campionato competitivo. Ma sarebbe meglio aiutare gli altri costruttori o gli altri piloti, come hanno fatto in MotoGP con le concessioni. Se le mie prestazioni sono troppo elevate, perché ridurle per pareggiare il campionato? No! Bisogna aiutare gli altri ad eguagliare le mie prestazioni. Sono arrabbiato perché non è giusto".

Tuttavia, il due volte campione del mondo ha avuto altri problemi durante i test invernali: dopo l'infortunio al collo del 1° novembre, le cose sono cambiate. Nessuno avrebbe mai pensato che il pilota della Ducati avrebbe perso ben 1,5 secondi rispetto al miglior tempo del suo compagno di squadra Aruba Nicolò Bulega nei test di Portimão di fine gennaio! Tuttavia, la frustrazione del 59 volte vincitore di gare per i nuovi regolamenti potrebbe anche influire sulla sua motivazione, in positivo o in negativo.