O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 tem uma regra anti-Bautista?

O peso do piloto foi tido em conta pela primeira vez nos regulamentos do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. De facto, o campeão do mundo Álvaro Bautista (Ducati) é o único piloto afetado por esta medida. O espanhol está furioso.

Os leitores regulares da SPEEDWEEK.com estão familiarizados com as queixas de pilotos de Superbike como Scott Redding, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea sobre o baixo peso de Alvaro Bautista. O piloto da Ducati ganhou umas incríveis 27 corridas só na época passada, estabelecendo um recorde no processo. A sua vantagem em termos de velocidade e aceleração com a Ducati V4R era óbvia.

A FIM e a Dorna também viram o peso como um problema e responderam com regulamentos adaptados para 2024. Foi definido um peso médio de 80 kg para um piloto com o equipamento completo. Quem pesar menos do que isso tem de adicionar 50% da diferença como peso extra à mota.

É evidente que o espanhol não está satisfeito com esta regra. "Não acho que a regra seja justa. Já tenho muitas dificuldades com este tipo de mota, mas toda a gente a aceita, só eu é que sou contra", repetiu o piloto de 39 anos ao crash.net. "Não é justo acrescentar mais peso. Em última análise, a regra não é feita para mim, mas para o campeonato, mas eu sou o único piloto que tem de adicionar peso à moto."

Bautista continuou: "Sou o único piloto penalizado por esta regra. Para mim, não é justo que quando eu e a Ducati trabalhamos muito e bem, sejamos penalizados por isso. Compreendo que eles queiram um campeonato competitivo. Mas seria melhor ajudar os outros fabricantes ou os outros pilotos, como fizeram no MotoGP com concessões. Se o meu desempenho é demasiado forte, porquê reduzi-lo para igualar o campeonato? Não! Têm de ajudar os outros a igualar o meu desempenho. Estou zangado porque não é justo".

No entanto, o bicampeão do mundo teve outros problemas durante os testes de inverno: desde a sua lesão no pescoço, a 1 de novembro, as coisas mudaram. Ninguém teria pensado que o piloto da Ducati poderia perder 1,5 segundos em relação ao melhor tempo do seu companheiro de equipa de Aruba, Nicolò Bulega, no teste de Portimão no final de janeiro! No entanto, a frustração do 59 vezes vencedor de corridas com os novos regulamentos também pode afetar a sua motivação - positiva ou negativamente.