Michael Rinaldi quiere que le reboten las presiones

Cuando todo va bien, Michael Rinaldi puede competir con los mejores pilotos de Superbike. Sin embargo, este no fue casi nunca el caso en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023. En 36 carreras, el piloto de 28 años terminó quinto en el campeonato del mundo con una victoria y subió al podio en nueve, demasiado poco para un piloto oficial de Ducati. Después de tres temporadas con cuatro victorias y 16 resultados entre los tres primeros, tuvo que dejar paso al Campeón del Mundo de Ducati Supersport Nicolò Bulega en el Aruba.it.

Rinaldi firmó con el equipo cliente Motocorsa para la próxima temporada y pilotará una Ducati V4R actual. El equipo de Lorenzo Mauri demostró con Axel Bassani que tiene un paquete potente - Bassani, que cambió a Kawasaki, fue el mejor privado en 2022 y 2023.

No son pocos los que creen que Rinaldi rendirá mejor con Motocorsa Ducati que en el equipo oficial porque está menos en el ojo público como privado y tiene menos presión para triunfar. El italiano está considerado uno de los mejores pilotos, pero mentalmente sensible.

"Es cierto. Cuando estoy bajo presión, no rindo bien", admitió abiertamente Rinaldi a SPEEDWEEK.com. "Pero cuando tengo la cabeza libre, puedo mostrar mi verdadero potencial. Es una lección que tuve que aprender en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023 y algo que tengo que atribuirme a mí mismo. Lo que quiero cambiar en el futuro es adoptar un enfoque más relajado de los fines de semana de carreras. Estar más relajado y no ponerme bajo presión. Así es como he podido mejorar mi rendimiento en las cuatro últimas citas de la temporada 2023".

Rinaldi continuó: "Acabo de darme cuenta de que necesito este enfoque diferente. No tengo nada que perder. El camino que estoy tomando es el correcto. Puedes caerte, pero luego tienes que levantarte y empujar aún más fuerte".