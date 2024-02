Michael Rinaldi veut échapper à la pression

Quand tout va bien, Michael Rinaldi peut rivaliser avec les meilleurs pilotes de Superbike. Mais dans le championnat du monde Superbike 2023, cela n'a été que rarement le cas. Cinquième du championnat du monde, le pilote de 28 ans a remporté une victoire en 36 courses et est monté sur le podium dans neuf autres, ce qui est trop peu pour un pilote d'usine Ducati. Après trois saisons avec quatre victoires et 16 résultats dans le top 3, il a dû céder sa place au champion du monde Ducati Supersport Nicolò Bulega chez Aruba.it.

Rinaldi a signé pour la saison à venir dans l'équipe cliente Motocorsa et pilotera une Ducati V4R actuelle. Avec Axel Bassani, l'équipe de Lorenzo Mauri a prouvé qu'elle disposait d'un package performant - Bassani, passé chez Kawasaki, a été le meilleur pilote privé en 2022 et 2023.

Nombreux sont ceux qui croient Rinaldi capable de meilleures performances avec Motocorsa Ducati qu'avec l'équipe officielle d'usine, parce qu'en tant que privé, il est moins exposé au public et a moins de pression pour réussir. L'Italien est considéré comme l'un des meilleurs sur le plan de la conduite, mais comme un homme sensible sur le plan mental.

"C'est vrai. Quand je suis sous pression, je ne performe pas bien", a ouvertement admis Rinaldi à SPEEDWEEK.com. "Mais lorsque je suis libre dans ma tête, je peux montrer mon vrai potentiel. C'est une leçon que j'ai dû apprendre dans le championnat du monde Superbike 2023 et je dois m'en vouloir. Ce que j'aimerais changer à l'avenir, c'est aborder les week-ends de course de manière plus sereine. Être tout simplement plus détendu et ne pas me mettre la pression. C'est ainsi que j'ai déjà pu améliorer mes performances lors des quatre derniers meetings de la saison 2023".

Rinaldi poursuit : "C'est seulement maintenant que j'ai compris que j'avais besoin de cette autre approche. Je n'ai rien à perdre ! La voie que je suis est la bonne. On peut tomber, mais après il faut se relever et pousser d'autant plus fort".