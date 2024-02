Michael Rinaldi vuole lasciare che la pressione rimbalzi su di lui

Quando tutto è a posto, Michael Rinaldi può competere con i migliori piloti di superbike. Tuttavia, questo è stato raramente il caso del Campionato Mondiale Superbike 2023. In 36 gare, il 28enne si è piazzato al quinto posto nel campionato mondiale con una vittoria e sul podio in nove - troppo poche per un pilota Ducati. Dopo tre stagioni con quattro vittorie e 16 risultati nei primi tre posti, ha dovuto lasciare il posto al campione del mondo Ducati Supersport Nicolò Bulega ad Aruba.it.

Rinaldi ha firmato con il team clienti Motocorsa per la prossima stagione e guiderà una Ducati V4R attuale. Il team di Lorenzo Mauri ha dimostrato con Axel Bassani di avere un pacchetto potente: Bassani, passato alla Kawasaki, è stato il miglior pilota privato nel 2022 e 2023.

Sono in molti a ritenere che Rinaldi otterrà risultati migliori con la Motocorsa Ducati che con il team ufficiale, perché come privato è meno sotto gli occhi di tutti e ha meno pressioni per il successo. L'italiano è considerato uno dei migliori piloti, ma mentalmente sensibile.

"È vero. Quando sono sotto pressione, non rendo bene", ha ammesso apertamente Rinaldi a SPEEDWEEK.com. "Ma quando sono libero di testa, posso mostrare il mio vero potenziale. È una lezione che ho dovuto imparare nel Campionato Mondiale Superbike 2023 e che devo imputare a me stesso. Quello che voglio cambiare in futuro è un approccio più rilassato ai weekend di gara. Essere più rilassato e non mettermi sotto pressione. È così che sono riuscito a migliorare le mie prestazioni negli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2023".

Rinaldi ha continuato: "Mi sono reso conto solo ora che ho bisogno di questo approccio diverso. Non ho nulla da perdere! La strada che sto percorrendo è quella giusta. Si può cadere, ma poi bisogna rialzarsi e spingere ancora di più".