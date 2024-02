Michael Rinaldi quer deixar que a pressão o atinja

Após três anos como piloto de fábrica da Ducati, Michael Rinaldi mudou para a equipa cliente Motocorsa. Se o italiano conseguir controlar o seu problema mental, ainda pode ser um dos melhores pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Quando tudo está bem, Michael Rinaldi pode competir com os melhores pilotos de superbike. No entanto, raramente foi esse o caso no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Em 36 corridas, o piloto de 28 anos terminou em quinto lugar no campeonato mundial com uma vitória e no pódio em nove - muito pouco para um piloto da Ducati. Depois de três épocas com quatro vitórias e 16 resultados nos três primeiros lugares, teve de dar lugar ao Campeão do Mundo de Supersport da Ducati, Nicolò Bulega, na Aruba.it.

Rinaldi assinou com a equipa cliente Motocorsa para a próxima época e vai correr com uma Ducati V4R atual. A equipa de Lorenzo Mauri provou com Axel Bassani que tem um pacote poderoso - Bassani, que mudou para a Kawasaki, foi o melhor piloto privado em 2022 e 2023.

Muitos acreditam que Rinaldi terá um melhor desempenho com a Motocorsa Ducati do que na equipa oficial de trabalho, porque está menos sob o olhar do público como piloto privado e tem menos pressão para ter sucesso. O italiano é considerado um dos melhores pilotos, mas mentalmente sensível.

"Isso é verdade. Quando estou sob pressão, não tenho um bom desempenho", admitiu Rinaldi abertamente ao SPEEDWEEK.com. "Mas quando estou livre na minha cabeça, posso mostrar o meu verdadeiro potencial. Essa é uma lição que tive de aprender no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 e algo que tenho de reconhecer a mim próprio. O que quero mudar no futuro é adotar uma abordagem mais descontraída nos fins-de-semana de corrida. Estar mais descontraído e não me colocar sob pressão. Foi assim que consegui melhorar o meu desempenho nos últimos quatro encontros da época de 2023."

Rinaldi continuou: "Só agora me apercebi de que preciso desta abordagem diferente. Não tenho nada a perder! O caminho que estou a seguir é o correto. Podemos cair, mas depois temos de nos levantar e esforçar-nos ainda mais".