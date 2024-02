Michael vd Mark: ¿Qué fuerza tiene BMW en SBK 2024?

Después de los tests de invierno, BMW parece haber alcanzado a las mejores motos del Campeonato del Mundo de Superbike. No sólo el recién llegado Toprak Razgatlioglu mostró una velocidad fantástica, sino que su compañero de equipo en el ROKiT, Michael van der Mark, también se colocó bien delante en los test de enero en Jerez y Portimão.

Aunque el turco tiene un estilo de pilotaje extremo, sus compañeros de equipo también se benefician de sus comentarios. "Toprak aporta su talento y eso beneficiará a todos los demás pilotos de BMW", está convencido van der Mark. "Con sus habilidades, la moto se comporta de una manera diferente. Puedes ver cómo reacciona la moto y mejorarla aún más. También aporta mucha experiencia de Yamaha y espero que podamos aprender de él cómo frenar más fuerte."

El piloto de 31 años de la ciudad quesera de Gouda terminó los test invernales de Jerez y Portimão en quinta posición y los cuatro pilotos de BMW estuvieron en el top 10. "Si eres realista y miras los test invernales, los tiempos están muy juntos y todo el mundo es competitivo", dijo el Campeón del Mundo de Supersport 2014. "Si cambias sólo una pequeña cosa, puede tener un gran impacto en tu posición. Por supuesto, estoy contento de haber estado delante durante los entrenamientos; los tiempos por vuelta también fueron consistentes. Sin embargo, creo que nunca ha habido tanta igualdad como este año. Espero que podamos encontrar algo que nos mantenga delante".

Después de dos temporadas difíciles con largas lesiones, el holandés se está acercando de nuevo a su forma física normal. Evidentemente, ha podido mantener su velocidad. "Vuelvo a estar en forma, quizá me haya vuelto un poco más sabio, sólo un poco", sonríe el jugador de 31 años. "Pero no veo ninguna razón para no ser tan rápido como antes. La posición de una pierna ha cambiado ligeramente, así que llevo plantillas especiales".