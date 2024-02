Michael vd Mark : Quelle est la force de BMW en SBK 2024 ?

BMW aborde avec confiance le championnat du monde Superbike 2024 et le pilote ROKiT Michael van der Mark souhaite lui aussi renouer avec ses résultats passés. Le Néerlandais parle de son état de santé, de Toprak et de la M1000RRR.

Après les tests hivernaux, BMW semble avoir réussi à se rapprocher des meilleures motos du championnat du monde Superbike. Non seulement la nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu a fait preuve d'une vitesse famélique, mais son collègue de l'équipe ROKiT Michael van der Mark s'est également placé loin devant lors des tests de janvier à Jerez et Portimão.

Bien que le Turc ait un style de conduite extrême, ses collègues de la marque profitent également de ses commentaires. "Toprak apporte son talent et cela profitera à tous les autres pilotes BMW", affirme van der Mark avec conviction. "Avec ses compétences, la moto se comporte d'une manière différente. On voit comment la moto réagit et on peut continuer à l'améliorer. De plus, il apporte beaucoup d'expérience de Yamaha et j'espère que nous pourrons nous inspirer de lui pour freiner plus fort".

Le pilote de 31 ans originaire de la ville du fromage de Gouda a terminé les tests hivernaux de Jerez et Portimão en cinquième position et les quatre pilotes BMW se sont classés dans le top 10. "Si vous êtes réaliste et que vous regardez les tests hivernaux, les temps sont très proches et tout le monde est compétitif", a constaté le champion du monde Supersport 2014. "Si vous changez un seul petit détail, cela peut avoir un impact extrême sur votre position. Je suis bien sûr content d'avoir été en tête lors des tests et d'avoir été constant dans mes temps au tour. Mais je pense que le peloton n'a jamais été aussi homogène qu'il ne le sera cette année. J'espère que nous trouverons encore quelque chose qui nous permettra d'être toujours devant".

Après deux saisons difficiles marquées par de longues blessures, le Néerlandais se rapproche de sa forme physique normale. Il a visiblement réussi à conserver sa vitesse. "Je suis à nouveau en forme, peut-être que cela m'a rendu un peu plus sage - juste un tout petit peu", a souri le coureur de 31 ans. "Mais je ne vois pas pourquoi je ne serais pas aussi rapide qu'avant. La position d'une jambe est un peu modifiée, c'est pourquoi je porte des semelles spéciales".