Michael vd Mark: Quanto è forte la BMW nella SBK 2024?

Dopo i test invernali, BMW sembra aver raggiunto le migliori moto del Campionato Mondiale Superbike. Non solo il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu ha mostrato una velocità fantastica, ma anche il suo compagno di squadra ROKiT Michael van der Mark si è piazzato bene davanti nei test di gennaio a Jerez e Portimão.

Sebbene il turco abbia uno stile di guida estremo, anche i suoi compagni di squadra beneficiano dei suoi commenti. "Toprak mette a disposizione il suo talento e questo gioverà a tutti gli altri piloti BMW", è convinto van der Mark. "Con le sue capacità, la moto si guida in modo diverso. Si può vedere come la moto reagisce e si può migliorare ulteriormente. Inoltre, porta con sé una grande esperienza dalla Yamaha e speriamo di poter imparare da lui come frenare più forte".

Il 31enne della città casearia di Gouda ha concluso i test invernali di Jerez e Portimão al quinto posto, mentre tutti e quattro i piloti BMW sono rientrati nella top 10. "Se si è realisti e si guardano i test invernali, i tempi sono molto vicini e tutti sono competitivi", ha detto il campione del mondo Supersport 2014. "Se si cambia anche solo una piccola cosa, può avere un impatto enorme sulla propria posizione. Naturalmente, sono contento di essere stato davanti durante i test e anche i tempi sul giro sono stati costanti. Fondamentalmente, però, credo che il campo non sia mai stato così equo come quest'anno. Speriamo di riuscire a trovare qualcosa che ci permetta di stare davanti".

Dopo due stagioni difficili, caratterizzate da lunghi infortuni, l'olandese si sta riavvicinando alla sua normale forma fisica. Ovviamente è riuscito a mantenere la sua velocità. "Sono di nuovo in forma, forse sono diventato un po' più saggio, solo un po'", sorride il 31enne. "Ma non vedo alcun motivo per cui non dovrei essere veloce come prima. La posizione di una gamba è leggermente cambiata, quindi indosso dei plantari speciali".