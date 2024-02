Michael vd Mark: Qual é a força da BMW na SBK 2024?

A BMW está confiante para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 e o piloto do ROKiT, Michael van der Mark, também quer aproveitar os seus resultados anteriores. O holandês fala sobre o seu estado de saúde, Toprak e a M1000RRR.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Após os testes de inverno, a BMW parece ter apanhado o ritmo das melhores motos do Campeonato do Mundo de Superbike. Não só o recém-chegado Toprak Razgatlioglu mostrou uma velocidade fantástica, como o seu companheiro de equipa na ROKiT, Michael van der Mark, também ficou bem colocado na frente nos testes de janeiro em Jerez e Portimão.

Embora o turco tenha um estilo de condução extremo, os seus companheiros de equipa também beneficiam dos seus comentários. "Toprak traz o seu talento para a mesa e isso irá beneficiar todos os outros pilotos da BMW", está convencido van der Mark. "Com as suas capacidades, a mota anda de uma forma diferente. Podemos ver como a mota reage e podemos melhorá-la ainda mais. Ele também traz muita experiência da Yamaha e espero que possamos aprender com ele a travar mais forte."

O piloto de 31 anos da cidade queijeira de Gouda terminou os testes de inverno em Jerez e Portimão em quinto lugar e todos os quatro pilotos da BMW ficaram no top 10. "Se formos realistas e olharmos para os testes de inverno, os tempos estão muito próximos uns dos outros e todos são competitivos," disse o Campeão do Mundo de Supersport de 2014. "Se mudarmos apenas uma pequena coisa, isso pode ter um enorme impacto na nossa posição. Claro que estou satisfeito por ter estado na frente durante os testes - os tempos por volta também foram consistentes. No entanto, basicamente, penso que o campo nunca foi tão igual como este ano. Espero que ainda consigamos encontrar algo que nos mantenha na frente".

Depois de duas épocas difíceis com longas lesões, o holandês está a aproximar-se novamente da sua forma física normal. Obviamente, ele conseguiu manter a sua velocidade. "Estou em forma novamente, talvez tenha ficado um pouco mais sábio por causa disso - só um pouco", sorriu o jogador de 31 anos. "Mas não vejo nenhuma razão para não ser tão rápido como era antes. A posição de uma perna mudou ligeiramente, por isso estou a usar palmilhas especiais."