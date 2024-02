Stress et énigmes : toute l'action du test SBK en une journée

Lorsque les équipes ont appris jeudi de la part du promoteur Dorna qu'il y avait un nouveau calendrier pour les essais de lundi et mardi, certaines étaient déjà en route pour l'Australie. Les responsables de BMW, Marc Bongers (directeur des sports mécaniques) et Christian Gonschor (directeur technique), se sont envolés vendredi matin à 8h40 avec Qatar Airways (vol QR60) au départ de Munich via Doha. Après une escale de quatre heures en Arabie, ils se rendront à Melbourne où ils arriveront samedi soir, heure australienne (HEC +10 heures).

Officiellement, Dorna parle de "problèmes logistiques". Il ne peut s'agir que de la livraison des pneus de l'équipementier exclusif Pirelli, puisque tout le matériel des équipes est arrivé sain et sauf en Australie.

C'est pourquoi les choses ont été modifiées : Le lundi, seuls les pilotes Supersport seront en piste et les Superbikes ne rouleront que le mardi. Il y aura deux sessions les deux jours, de 9h10 à 13h10 et de 13h40 à 17h40, les pilotes des deux catégories auront donc huit heures d'essais chacun. Grâce à ce nouvel horaire, les pilotes du championnat du monde Supersport obtiennent 40 minutes de piste supplémentaires, tandis que pour les pilotes Superbike, le temps total ne change pas.

Ce qui est malheureux pour les équipes, c'est que la période d'essai est comprimée sur une journée. A l'origine, elles auraient eu deux heures et demie entre les sessions 1 et 2 du lundi et du mardi pour effectuer des modifications sur les motos et analyser les données, plus toute la nuit du lundi au mardi. Désormais, les deux fois quatre heures ne sont interrompues que par une pause d'une demi-heure.

"Lors des premières sorties, nous nous concentrerons uniquement sur l'usure des pneus, car Phillip Island vient d'être asphaltée", a raconté Gonschor, le responsable technique de BMW, lors d'une rencontre avec SPEEDWEEK.com à l'aéroport international Hamad de Doha. "Nous avons trié tous les sujets techniques classiques pendant l'hiver, nous devons juste nous mettre au diapason du circuit. Dans le passé, il était avantageux pour toutes les équipes d'avoir deux jours de tests, puis de pouvoir se consacrer aux applications pour la course le deuxième jour. Maintenant, tout est compressé en une seule journée. Honnêtement, je ne peux pas te dire exactement à quoi ressemblera le déroulement de nos tests, nous le saurons après les 45 premières minutes de mardi. Nous devons d'abord apprendre à comprendre les pneus et, sur cette base, nous organiserons notre programme d'essais individuellement pour chaque pilote".

Les équipes ont certes reçu à l'avance de Pirelli une communication sur les types de pneus disponibles. Mais il n'est pas certain que cette liste corresponde encore à la réalité. "Voyons quels pneus nous avons et quels pneus nous pouvons utiliser", explique Gonschor.

En ce qui concerne le nouvel asphalte, le natif de Bochum a déclaré : "Nous avons aussi vu quelques BMW rouler en Australie dans les championnats, nous avons bien sûr récupéré des informations auprès d'elles. Nos concurrents font de même. Mais ce sont des motos de stock avec moins de puissance et d'autres pilotes, parfois les pneus sont aussi différents. Il y a donc une tendance et on connaît un peu le comportement agressif du circuit. Mais il faudra voir comment cela s'articule avec notre moto et l'électronique à la fin de la journée".