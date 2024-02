Stress e rompicapo: tutti i test SBK in un solo giorno

Quando giovedì i team hanno appreso dal promotore Dorna che c'era un nuovo programma per i test di lunedì e martedì, alcuni di loro erano già in viaggio verso l'Australia. I dirigenti BMW Marc Bongers (Direttore Motorsport) e Christian Gonschor (Direttore Tecnico) sono partiti da Monaco di Baviera via Doha venerdì mattina alle 8.40 con Qatar Airways (volo QR60) e, dopo uno scalo di quattro ore in Arabia, hanno proseguito per Melbourne, dove arriveranno sabato sera ora australiana (CET +10 ore).

Ufficialmente, Dorna parla di"problemi logistici". Questo può riguardare solo la consegna degli pneumatici da parte del fornitore unico Pirelli, in quanto tutte le attrezzature delle squadre sono arrivate in Australia senza problemi.

Ecco perché i piani sono stati cambiati: Solo i piloti della Supersport scenderanno in pista lunedì, mentre le Superbike correranno solo martedì. Ci saranno due sessioni in entrambi i giorni, dalle 9.10 alle 13.10 e dalle 13.40 alle 17.40, quindi i piloti di entrambe le classi avranno a disposizione otto ore di test ciascuno. Il nuovo programma offre ai piloti del Campionato Mondiale Supersport 40 minuti di tempo aggiuntivo in pista, mentre il tempo complessivo per i piloti della Superbike rimane invariato.

Sfortunatamente per i team, il tempo dei test è stato compresso in un solo giorno. Originariamente avrebbero avuto a disposizione due ore e mezza tra le sessioni 1 e 2 di lunedì e martedì per modificare le moto e analizzare i dati, più l'intera notte tra lunedì e martedì. Ora le due sessioni di quattro ore sono interrotte solo da una pausa di mezz'ora.

"Nelle prime uscite ci concentreremo esclusivamente sull'usura degli pneumatici, dato che Phillip Island è stata appena asfaltata", ha dichiarato il Direttore Tecnico BMW Gonschor durante l'incontro con SPEEDWEEK.com all'Aeroporto Internazionale Hamad di Doha. "Abbiamo risolto tutte le questioni tecniche classiche in inverno, dobbiamo solo concentrarci sulla pista. In passato, per tutti i team era un vantaggio avere due giorni di test, in modo da poter dedicare il secondo giorno alle applicazioni di gara. Ora tutto è compresso in un solo giorno. Onestamente non posso dirvi esattamente come sarà il nostro programma di test, lo sapremo dopo i primi 45 minuti di martedì. Prima di tutto, dobbiamo capire i pneumatici, e in base a questo progetteremo la nostra procedura di test individualmente per ogni pilota".

Le squadre sono state informate in anticipo dalla Pirelli sui tipi di pneumatici disponibili. Tuttavia, non è chiaro se questo elenco corrisponda ancora ai fatti. "Vediamo quali pneumatici abbiamo e quali possiamo guidare", ha detto Gonschor.

Per quanto riguarda il nuovo asfalto, il pilota nato a Bochum ha detto: "Abbiamo anche alcune BMW che girano nei campionati in Australia, e naturalmente abbiamo raccolto informazioni da loro. I nostri concorrenti fanno lo stesso. Ma si tratta di moto di serie con meno potenza e piloti diversi, e anche alcuni pneumatici sono diversi. Quindi c'è una tendenza e si conosce un po' il comportamento aggressivo della pista. Ma dovremo vedere come si evolverà la situazione con la nostra moto e l'elettronica alla fine della giornata".