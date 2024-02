Stress e puzzles: toda a ação dos testes SBK num só dia

A promotora Dorna cancelou o calendário de testes para segunda e terça-feira a curto prazo. O SPEEDWEEK.com falou com o Diretor Técnico da BMW, Christian Gonschor, sobre o que isto significa para as equipas do Campeonato do Mundo de Superbike.

Quando as equipas souberam, na quinta-feira, pela Dorna, que havia um novo calendário para os testes de segunda e terça-feira, algumas delas já estavam a caminho da Austrália. Os responsáveis da BMW, Marc Bongers (Diretor de Desportos Motorizados) e Christian Gonschor (Diretor Técnico), voaram de Munique via Doha na sexta-feira de manhã, às 8h40, com a Qatar Airways (voo QR60). Depois de uma escala de quatro horas na Arábia, viajaram para Melbourne, onde chegarão no sábado à noite, hora australiana (CET +10 horas).

Oficialmente, a Dorna fala de"problemas logísticos". Isto só pode estar relacionado com a entrega de pneus do único fornecedor Pirelli, uma vez que todo o equipamento das equipas chegou em segurança à Austrália.

É por isso que os planos foram alterados: Apenas os pilotos das Supersport estarão em pista na segunda-feira e as Superbikes apenas na terça-feira. Haverá duas sessões em ambos os dias, das 9h10 às 13h10 e das 13h40 às 17h40, pelo que os pilotos de ambas as classes terão oito horas de tempo de teste cada. O novo horário dá aos pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport 40 minutos adicionais de tempo de pista, enquanto o tempo total para os pilotos de Superbike permanece inalterado.

Infelizmente para as equipas, o tempo de teste foi reduzido a um dia. Originalmente, teriam duas horas e meia entre as Sessões 1 e 2 de segunda e terça-feira para modificar as motos e analisar os dados, mais a noite inteira de segunda a terça-feira. Agora, as duas sessões de quatro horas são interrompidas apenas por um intervalo de meia hora.

"Nas primeiras saídas, vamos concentrar-nos apenas no desgaste dos pneus, uma vez que Phillip Island foi asfaltada de fresco", disse o Diretor Técnico da BMW, Gonschor, na reunião com a SPEEDWEEK.com no Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha. "Temos todas as questões técnicas clássicas resolvidas no inverno, só temos de nos concentrar na pista. No passado, era vantajoso para todas as equipas que houvesse dois dias de testes para que pudessem dedicar o segundo dia às aplicações de corrida. Agora, tudo está comprimido num só dia. Sinceramente, não posso dizer exatamente como vai ser o nosso programa de testes, só o saberemos após os primeiros 45 minutos de terça-feira. Antes de mais, temos de conhecer os pneus e, com base nisso, vamos conceber o nosso procedimento de teste individualmente para cada piloto."

As equipas foram informadas antecipadamente pela Pirelli dos tipos de pneus disponíveis. No entanto, não é claro se esta lista ainda corresponde aos factos. "Vamos ver que pneus temos e quais podemos usar", disse Gonschor.

Relativamente ao novo asfalto, o piloto nascido em Bochum disse: "Também temos alguns BMWs a circular nos campeonatos da Austrália e, claro, recolhemos informações deles. Os nossos concorrentes fazem o mesmo. Mas estas são motos de stock com menos potência e pilotos diferentes, e alguns dos pneus também são diferentes. Por isso, há uma tendência e sabe-se um pouco sobre o comportamento agressivo da pista. Mas vamos ter de ver como é que isso funciona com a nossa moto e a eletrónica no final do dia."