Toprak Razgatlioglu: Nadie quería prohibírselo

La forma en que Toprak Razgatlioglu corrió por un cañón para grabar un vídeo no forma parte de la preparación habitual de pretemporada. "No podemos prohibirle que conduzca su moto", sonrió Chris Gonschor, Director Técnico de BMW.

A principios de febrero, Red Bull cautivó a los aficionados con un espectacular vídeo de sus pilotos patrocinados Toprak Razgatlioglu (Campeonato del Mundo de Superbikes) y Ayhancan Güven (DTM): los dos temerarios corrieron juntos por el cañón de Karanlik, en su país natal, Turquía, conocido popularmente como el "Cañón Oscuro".

Este cañón tiene unos 25 kilómetros de largo, desciende más de un kilómetro y se estrecha hasta una anchura de 10 a 15 metros en la parte inferior. Además de la estrechez del carril, en algunos tramos hay un pronunciado desnivel de cientos de metros. Lo que hicieron Razgatlioglu, preferentemente en la rueda trasera, en un BMW F 900 GS y Güven en un Skoda Fabia Rally Car no fue ni mucho menos un paseo. Red Bull captó la acción en unas imágenes espectaculares.

Las escenas no estuvieron exentas de peligro, pero a nadie en BMW le dolió el estómago. "Toprak sabe exactamente cómo puede, puede y debe comportarse sobre una moto", sonrió Chris Gonschor, Director Técnico de los dos equipos oficiales de Superbike, al reunirse con SPEEDWEEK.com. "Como la mayoría de los pilotos de carreras, es un piloto instintivo y sabe lo que hace. No tenemos que dar instrucciones a nuestros pilotos, se llamen como se llamen. Por supuesto, a un deportista de competición se le prohíbe hacer un deporte u otro, los futbolistas o los motoristas quizá no deberían ir a esquiar en invierno. Pero es difícil prohibir a un motorista que conduzca una moto. No hace falta dar instrucciones a un piloto de carreras y acrobacias tan experimentado como Toprak. Sabe de qué va todo esto, tiene grandes objetivos y está deseando que empiece la temporada. Lo último que hizo fue arriesgarse a lesionarse. Quien puede, puede".

Antes de que el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 arranque el último fin de semana de febrero en Phillip Island (Australia), el próximo martes tendrá lugar el último test en el mismo trazado. En BMW hay grandes esperanzas de que el recién llegado Razgatlioglu termine entre los tres primeros de la clasificación general por primera vez desde Marco Melandri en 2012.