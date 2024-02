Toprak Razgatlioglu : personne ne voulait le lui interdire

Début février, Red Bull a enchanté les fans avec une vidéo spectaculaire de ses pilotes sponsorisés Toprak Razgatlioglu (Championnat du monde de Superbike) et Ayhancan Güven (DTM) : les deux casse-cou ont traversé ensemble le canyon de Karanlik, dans leur Turquie natale, communément appelé le "canyon sombre".

Ce canyon mesure environ 25 kilomètres de long, descend à plus d'un kilomètre de profondeur et se rétrécit au fond pour atteindre 10 à 15 mètres de large. En plus de la voie étroite, la descente est parfois raide sur des centaines de mètres, et ce que Razgatlioglu, de préférence sur la roue arrière, a présenté sur une BMW F 900 GS et Güven sur une Skoda Fabia Rally Car était loin d'être une promenade. Red Bull a immortalisé l'action dans des images spectaculaires.

Les scènes n'étaient pas sans danger, mais personne chez BMW n'a eu mal au ventre pour autant. "Toprak sait exactement comment il peut, peut et doit se comporter sur une moto", a déclaré en souriant Chris Gonschor, le directeur technique des deux équipes d'usine Superbike, lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Comme la plupart des pilotes de course, il est instinctif et sait ce qu'il fait. Nous n'avons pas à donner d'instructions à nos coureurs, quel que soit leur nom. Bien sûr, on interdit à un sportif de haut niveau de pratiquer l'un ou l'autre sport, les footballeurs ou les motards ne devraient peut-être pas aller skier en hiver. Mais interdire à un motard de faire de la moto, c'est difficile. Il n'est pas nécessaire de donner des instructions à un pilote de course et de cascade aussi expérimenté que Toprak. Il sait de quoi il s'agit, a de grands objectifs et attend la saison avec impatience. La dernière chose qu'il a faite, c'est de prendre le risque de se blesser. Quand on peut, on peut".

Avant que le championnat du monde Superbike 2024 ne débute le dernier week-end de février à Phillip Island en Australie, le test final aura lieu mardi prochain sur le même circuit. Chez BMW, l'espoir est grand de voir la nouvelle recrue Razgatlioglu se mêler au top 3 du classement général pour la première fois depuis Marco Melandri en 2012.