Toprak Razgatlioglu: Nessuno voleva proibirgli di farlo

Il modo in cui Toprak Razgatlioglu ha corso attraverso un canyon per le registrazioni video non fa parte della consueta preparazione pre-stagionale. "Non possiamo vietargli di guidare la sua moto", ha sorriso il direttore tecnico della BMW Chris Gonschor.

All'inizio di febbraio, Red Bull ha entusiasmato i fan con uno spettacolare video dei suoi piloti sponsorizzati Toprak Razgatlioglu (Campionato mondiale Superbike) e Ayhancan Güven (DTM): i due temerari hanno corso insieme attraverso il Canyon di Karanlik, nel loro paese natale, la Turchia, noto come "Canyon Scuro".

Questo canyon è lungo circa 25 chilometri, con un dislivello di oltre un chilometro e una larghezza di 10-15 metri sul fondo. Oltre alla corsia stretta, in alcuni punti c'è un salto ripido di centinaia di metri. Quello che hanno fatto Razgatlioglu, preferibilmente sulla ruota posteriore, su una BMW F 900 GS e Güven su una Skoda Fabia Rally Car è stato tutt'altro che un giro. Red Bull ha catturato l'azione in un filmato spettacolare.

Le scene non erano prive di pericoli, ma nessuno alla BMW ha avuto mal di pancia. "Toprak sa esattamente come può, può e deve comportarsi su una moto", ha detto sorridendo Chris Gonschor, Direttore Tecnico dei due team Superbike factory, durante un incontro con SPEEDWEEK.com. "Come la maggior parte dei piloti da corsa, è un pilota istintivo e sa quello che fa. Non dobbiamo dare istruzioni ai nostri piloti, indipendentemente dal loro nome. A un atleta agonista è ovviamente vietato praticare uno sport o un altro, i calciatori o i motociclisti forse non dovrebbero andare a sciare in inverno. Ma è difficile vietare a un motociclista di guidare una moto. Non c'è bisogno di dare istruzioni a un pilota da corsa e acrobatico esperto come Toprak. Sa di cosa si tratta, ha grandi obiettivi e non vede l'ora di iniziare la stagione. L'ultima cosa che ha fatto è stata correre il rischio di farsi male. Chi può, può".

Prima che il Campionato Mondiale Superbike 2024 prenda il via l'ultimo fine settimana di febbraio a Phillip Island, in Australia, martedì prossimo si svolgerà il test finale sulla stessa pista. Alla BMW sperano che il nuovo arrivato Razgatlioglu arrivi tra i primi tre nella classifica generale per la prima volta dopo Marco Melandri nel 2012.