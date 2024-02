Toprak Razgatlioglu: Ninguém quis proibi-lo de o fazer

No início de fevereiro, a Red Bull encantou os fãs com um vídeo espetacular dos seus pilotos patrocinados Toprak Razgatlioglu (Campeonato do Mundo de Superbike) e Ayhancan Güven (DTM): os dois audazes pilotos correram juntos no Karanlik Canyon, no seu país natal, a Turquia, popularmente conhecido como o "Dark Canyon".

Este desfiladeiro tem cerca de 25 quilómetros de comprimento, desce mais de um quilómetro e reduz-se a uma largura de 10 a 15 metros no fundo. O que Razgatlioglu, de preferência na roda traseira, num BMW F 900 GS e Güven, num Skoda Fabia Rally Car, fizeram foi longe de ser um passeio. A Red Bull captou a ação em imagens espectaculares.

As cenas não foram isentas de perigo, mas ninguém na BMW ficou com dores de barriga. "Toprak sabe exatamente como pode, pode e deve comportar-se numa mota", sorriu Chris Gonschor, Diretor Técnico das duas equipas de fábrica de Superbike, quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com. "Como a maioria dos pilotos de corrida, ele é um piloto instintivo e sabe o que está a fazer. Não temos de dar instruções aos nossos pilotos, independentemente do seu nome. É claro que um atleta de competição está proibido de praticar um desporto ou outro, os futebolistas ou os motociclistas talvez não devam esquiar no inverno. Mas é difícil proibir um motociclista de andar de mota. Não é preciso dar instruções a um piloto de corridas e de acrobacias tão experiente como Toprak. Ele sabe do que se trata, tem grandes objectivos e está ansioso por esta época. A última coisa que ele fez foi correr o risco de se lesionar. Quem pode, pode".

Antes de o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 arrancar no último fim de semana de fevereiro em Phillip Island, na Austrália, o teste final terá lugar na mesma pista na próxima terça-feira. Há grandes esperanças na BMW de que o recém-chegado Razgatlioglu termine entre os três primeiros na classificação geral pela primeira vez desde Marco Melandri em 2012.