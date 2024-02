Phillip Island: Todo el fiasco de la logística

El pasado jueves, los equipos del Campeonato del Mundo de Supersport y Superbike fueron informados por el promotor Dorna de que el plan para los tests programados para el lunes y el martes había cambiado radicalmente. En lugar de que ambas categorías salgan a la pista para dos sesiones cada una los dos días, habrá una división: Los pilotos de Supersport sólo rodarán el lunes, los de Superbike el martes.



La razón es que los neumáticos de las Superbikes aún no han llegado a Australia.

Mientras que el material de los equipos se envía a Australia por vía aérea, los neumáticos del proveedor único Pirelli se transportan por mar, que es mucho más barato.

Los neumáticos para el inicio de la temporada a finales de febrero se fabricaron en octubre del año pasado y salieron de la fábrica de Pirelli en Italia a principios de noviembre. El portacontenedores suele viajar hacia el este por el Mediterráneo, toma el Canal de Suez en Egipto y navega por el Mar Rojo. A continuación atraviesa el Océano Índico hasta llegar a Australia.

El transporte de los neumáticos dura más de tres meses, un plazo muy generoso en circunstancias normales.

"Este año ha ocurrido algo que nunca había sucedido antes", explicó el Director de Carrera de Pirelli, Giorgio Barbier, en una entrevista individual con SPEEDWEEK.com en el paddock de Phillip Island. "El barco estaba de camino, pero se detuvo en Egipto. Fue a principios de diciembre, cuando no estaba claro si el barco podría atravesar el Canal de Suez o no. Así que esperó. Al final, se decidió que el barco volvería a navegar por el Mediterráneo y rodearía toda África hasta llegar a Australia".

Los rebeldes yemeníes Houthi, que están haciendo inseguros el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén, son los responsables del desastre logístico. "El 70% de los buques portacontenedores viajan normalmente por el Canal de Suez", dice Barbier. "Obtenemos todo el caucho para la producción de neumáticos de Asia. Actualmente es cuatro veces más caro que hace dos meses debido a los costes de transporte. Algunos competidores ya han tenido que parar la producción porque no reciben materia prima de Asia. Hay barcos dando vueltas por el Mediterráneo esperando poder pasar por el Canal de Suez, siempre que vayan escoltados por un buque de guerra. Tienen que decidir si esperan o navegan alrededor de África".

Dorna es responsable de toda la logística relacionada con el Campeonato del Mundo de Superbikes y, por razones desconocidas, el material de Pirelli se transporta en dos barcos. "El primer contenedor contiene todo nuestro equipo para montar los neumáticos, así como 400 neumáticos de superdeportivo. Los otros tres contenedores con 3.000 neumáticos están en otro barco. En enero nos informaron de que el contenedor con nuestras desmontadoras no llegaría a tiempo para la carrera. Así que enviamos un contenedor con el mismo contenido por carga aérea a Australia y llegó. Así que tenemos nuestro equipo y 400 neumáticos superdeportivos. Luego nos dijeron que el segundo barco con los neumáticos llegaría el 13 de febrero, el martes pasado. Pero no ocurrió nada. El jueves nos informaron de que el barco llegaría el viernes. Ahora la llegada se ha fijado para el lunes por la mañana y los contenedores deberían estar en ruta desde el puerto de Melbourne en cuatro horas".

Barbier da por hecho que se cumplirá este plazo. "No tenemos alternativa", subraya el italiano. "Por eso sugerí que hiciéramos el test de Supersport el lunes, para tener neumáticos y poder prepararlo todo. Entonces al menos la mitad del paddock estará listo. Si tuviéramos que prepararlo todo para las dos categorías el lunes por la noche, no sería posible".

¿Y qué pasa si los neumáticos de Superbike no llegan el lunes sino el martes? ¿Podría posponerse la prueba al miércoles? "Gregorio Lavilla de Dorna está hablando con los organizadores del circuito sobre esto", dijo Barbier. "Supongo que no es tan fácil debido a los comisarios, las ambulancias, etc. No sé si se puede aplazar todo un día tan fácilmente".