Phillip Island : toute l'étendue du fiasco logistique

Les pneus pour les pilotes du Championnat du monde Superbike ne sont pas encore arrivés en Australie et le test reporté à mardi vacille également. Le responsable de la compétition chez Pirelli, Giorgio Barbier, décrit les difficultés rencontrées.

Jeudi dernier, les équipes du championnat du monde Supersport et Superbike ont appris de la part du promoteur Dorna que le programme des essais prévus lundi et mardi avait été fondamentalement modifié. Au lieu de faire rouler les deux catégories sur la piste pendant deux sessions chacune des deux jours, elles seront scindées : Les pilotes Supersport ne rouleront que le lundi, les as du Superbike le mardi.



La raison en est que les pneus pour les Superbikes ne sont toujours pas arrivés en Australie !

Alors que le matériel des équipes est acheminé en Australie par voie aérienne, les pneus du fournisseur exclusif Pirelli sont transportés par voie maritime, nettement moins chère.

Les pneus pour le début de la saison fin février ont été produits en octobre de l'année précédente et ont quitté l'usine Pirelli en Italie début novembre. Le porte-conteneurs traverse habituellement la Méditerranée vers l'est, emprunte le canal de Suez en Égypte et navigue à travers la mer Rouge. Il traverse ensuite l'océan Indien pour se rendre en Australie.

Il faut compter plus de trois mois pour le transport des pneus, un délai très généreux dans des circonstances normales.

"Cette année, il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant", a expliqué Giorgio Barbier, directeur de la compétition chez Pirelli, lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com dans le paddock de Phillip Island. "Le bateau était en route, mais il a été arrêté en Égypte. C'était début décembre, on ne savait pas à l'époque si le bateau pouvait passer par le canal de Suez ou non. Il a donc attendu. Finalement, il a été décidé que le navire reviendrait par la Méditerranée et contournerait toute l'Afrique pour rejoindre l'Australie".

Les responsables de ce désastre logistique sont les rebelles yéménites Houthi, qui font régner la sécurité dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. "70 pour cent des porte-conteneurs passent normalement par le canal de Suez", explique Barbier. "Nous recevons tout le caoutchouc nécessaire à la production de pneus d'Asie. Actuellement, il est quatre fois plus cher qu'il y a deux mois, à cause des frais de transport. Certains concurrents ont déjà dû arrêter leur production parce qu'ils ne reçoivent pas de matières premières d'Asie. Il y a des bateaux qui pataugent en Méditerranée et qui attendent de pouvoir passer le canal de Suez, à condition d'être escortés par un navire de guerre. Ils doivent décider s'ils attendent ou s'ils contournent l'Afrique".

La Dorna est responsable de toute la logistique liée au championnat du monde de Superbike, mais pour des raisons inconnues, le matériel Pirelli est transporté sur deux bateaux. "Le premier conteneur contient tout notre équipement pour monter les pneus, ainsi que 400 pneus Supersport. Les trois autres conteneurs, qui contiennent 3000 pneus, sont sur un autre bateau. En janvier, nous avons été informés que le conteneur contenant nos machines de montage n'arriverait pas à temps pour la course. Nous avons donc envoyé un conteneur avec le même contenu par avion en Australie, il est arrivé. Nous avons donc reçu notre équipement ainsi que 400 pneus supersport. Ensuite, on nous a dit que le deuxième bateau avec les pneus arriverait le 13 février, mardi dernier. Mais rien ne s'est passé. Le jeudi, nous avons reçu l'information que le bateau arriverait le vendredi. Maintenant, l'arrivée a été fixée à lundi matin, dans les quatre heures, les conteneurs devaient être sur la route depuis le port de Melbourne".

Barbier part du principe que cette date sera respectée. "Nous n'avons pas d'alternative", souligne l'Italien. "C'est pourquoi j'ai proposé que nous fassions les essais Supersport le lundi, nous avons des pneus pour cela et nous pouvons tout préparer. Ainsi, au moins la moitié du paddock sera traitée. Si nous devions tout préparer pour les deux catégories le lundi soir, ce ne serait pas possible".

Et que se passe-t-il si les pneus Superbike n'arrivent pas le lundi, mais le mardi ? Le test pourrait-il être reporté au mercredi ? "Gregorio Lavilla de la Dorna en parle avec les exploitants des circuits", explique Barbier. "Je suppose que ce n'est pas si simple à cause des commissaires de piste, des ambulances, etc. Je ne sais pas si tout cela peut être facilement reporté d'un jour".