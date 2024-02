Phillip Island: il fiasco logistico in tutta la sua gravità

Poiché i pneumatici per i piloti del Campionato Mondiale Superbike non sono ancora arrivati in Australia, anche il test, che è stato rinviato a martedì, è traballante. Il direttore di gara Pirelli Giorgio Barbier descrive le difficoltà.

Giovedì scorso, i team dei campionati mondiali Supersport e Superbike sono stati informati dalla società promotrice Dorna che il piano dei test previsti per lunedì e martedì è stato radicalmente modificato. Invece di scendere in pista per due sessioni ciascuna in entrambi i giorni, le due classi saranno divise: I piloti della Supersport correranno solo lunedì, quelli della Superbike martedì.



Il motivo è che i pneumatici per le Superbike non sono ancora arrivati in Australia!

Mentre l'equipaggiamento dei team viene spedito in Australia per via aerea, i pneumatici del fornitore unico Pirelli vengono trasportati via mare, il che è molto più economico.

I pneumatici per l'apertura della stagione a fine febbraio sono stati prodotti a ottobre dello scorso anno e hanno lasciato la fabbrica Pirelli in Italia all'inizio di novembre. La nave portacontainer di solito viaggia verso est attraverso il Mediterraneo, prende il Canale di Suez in Egitto e naviga attraverso il Mar Rosso. Poi attraversa l'Oceano Indiano fino all'Australia.

Il trasporto dei pneumatici richiede più di tre mesi, un periodo di tempo molto generoso in circostanze normali.

"Quest'anno è successo qualcosa che non era mai accaduto prima", ha spiegato il Direttore di Gara Pirelli Giorgio Barbier in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com nel paddock di Phillip Island. "La nave era in viaggio, ma è stata fermata in Egitto. È successo all'inizio di dicembre, quando non era chiaro se la nave sarebbe stata in grado di attraversare il Canale di Suez o meno. Così ha aspettato. Alla fine, è stato deciso che la nave sarebbe tornata indietro attraverso il Mediterraneo e intorno a tutta l'Africa fino all'Australia".

I ribelli yemeniti Houthi, che stanno rendendo insicuri il Mar Rosso meridionale e il Golfo di Aden, sono responsabili del disastro logistico. "Il 70% delle navi container viaggia normalmente attraverso il Canale di Suez", afferma Barbier. "Noi prendiamo tutta la gomma per la produzione di pneumatici dall'Asia. Attualmente è quattro volte più costosa di due mesi fa a causa dei costi di trasporto. Alcuni concorrenti hanno già dovuto interrompere la produzione perché non ricevono le materie prime dall'Asia. Ci sono navi che navigano nel Mediterraneo in attesa di poter passare attraverso il Canale di Suez, a patto che siano scortate da una nave da guerra. Devono decidere se aspettare o navigare intorno all'Africa".

Dorna è responsabile di tutta la logistica del Campionato Mondiale Superbike e, per ragioni sconosciute, il materiale Pirelli viene trasportato su due navi. "Il primo container contiene tutte le nostre attrezzature per il montaggio dei pneumatici, oltre a 400 pneumatici supersport. Gli altri tre container con 3000 pneumatici si trovano su un'altra nave. A gennaio siamo stati informati che il container con i nostri smontagomme non sarebbe arrivato in tempo per la gara. Abbiamo quindi inviato un container con lo stesso contenuto per via aerea in Australia ed è arrivato. Abbiamo quindi la nostra attrezzatura e 400 pneumatici supersport. Poi ci è stato detto che la seconda nave con i pneumatici sarebbe arrivata il 13 febbraio, martedì scorso. Ma non è successo nulla. Giovedì ci è stato comunicato che la nave sarebbe arrivata venerdì. Ora l'arrivo è stato fissato per lunedì mattina e i container dovrebbero essere in viaggio dal porto di Melbourne entro quattro ore".

Barbier presume che questa scadenza sarà rispettata. "Non abbiamo alternative", sottolinea l'italiano. "Per questo ho proposto di fare il test Supersport lunedì, in modo da avere le gomme e poter preparare tutto. Così almeno metà del paddock sarà pronto. Se dovessimo preparare tutto per entrambe le classi il lunedì sera, non sarebbe possibile".

E cosa succede se le gomme Superbike non arrivano lunedì ma martedì? Il test potrebbe essere rinviato a mercoledì? "Gregorio Lavilla della Dorna sta parlando con gli organizzatori del circuito", ha detto Barbier. "Presumo che non sia così facile a causa dei commissari, delle ambulanze, ecc. Non so se si possa rimandare tutto di un giorno così facilmente".