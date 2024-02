Phillip Island: A extensão total do fiasco logístico

Uma vez que os pneus para os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike ainda não chegaram à Austrália, o teste, que foi adiado para terça-feira, também é instável. O Diretor de Corrida da Pirelli, Giorgio Barbier, descreve as dificuldades.

Na passada quinta-feira, as equipas do Campeonato do Mundo de Supersport e Superbike foram informadas pela Dorna que o plano para os testes agendados para segunda e terça-feira tinha sido fundamentalmente alterado. Em vez de ambas as classes irem para a pista para duas sessões em cada um dos dois dias, haverá uma divisão: Os pilotos das Supersport só vão rodar na segunda-feira e os das Superbike na terça-feira.



A razão para isto é que os pneus para as Superbikes ainda não chegaram à Austrália!

Enquanto o equipamento das equipas é enviado para a Austrália por via aérea, os pneus do único fornecedor Pirelli são transportados por via marítima, o que é muito mais barato.

Os pneus para a abertura da época no final de fevereiro foram produzidos em outubro do ano passado e deixaram a fábrica da Pirelli em Itália no início de novembro. O navio porta-contentores viaja normalmente para leste através do Mediterrâneo, atravessa o Canal do Suez no Egipto e navega pelo Mar Vermelho. Em seguida, atravessa o Oceano Índico até à Austrália.

São necessários mais de três meses para transportar os pneus, o que é um prazo muito generoso em circunstâncias normais.

"Aconteceu algo este ano que nunca tinha acontecido antes", explicou o Diretor de Corrida da Pirelli, Giorgio Barbier, numa entrevista individual com o SPEEDWEEK.com no paddock de Phillip Island. "O navio estava a caminho, mas foi parado no Egipto. Isso foi no início de dezembro, quando não era claro se o navio poderia ou não passar pelo Canal do Suez. Por isso, o navio ficou à espera. No final, foi decidido que o navio voltaria a navegar pelo Mediterrâneo e contornaria toda a África até à Austrália".

Os rebeldes iemenitas Houthi, que estão a tornar o sul do Mar Vermelho e o Golfo de Aden inseguros, são responsáveis pelo desastre logístico. "70 por cento dos navios porta-contentores passam normalmente pelo Canal do Suez", diz Barbier. "A borracha para a produção de pneus vem-nos da Ásia. Atualmente, é quatro vezes mais cara do que era há dois meses, devido aos custos de transporte. Alguns concorrentes já tiveram de parar a produção porque não estão a receber matérias-primas da Ásia. Há navios que andam à deriva no Mediterrâneo à espera de poderem passar pelo Canal do Suez, desde que sejam escoltados por um navio de guerra. Têm de decidir se esperam ou se navegam à volta de África".

A Dorna é responsável por toda a logística relacionada com o Campeonato do Mundo de Superbike e, por razões desconhecidas, o material da Pirelli é transportado em dois navios. "O primeiro contentor contém todo o nosso equipamento para montar os pneus, bem como 400 pneus supersport. Os outros três contentores com 3000 pneus estão noutro navio. Em janeiro, fomos informados de que o contentor com os nossos trocadores de pneus não chegaria a tempo da corrida. Por isso, enviámos um contentor com o mesmo conteúdo por via aérea para a Austrália e ele chegou. Assim, temos o nosso equipamento e 400 pneus supersport. Depois disseram-nos que o segundo navio com os pneus chegaria a 13 de fevereiro, na passada terça-feira. Mas nada aconteceu. Na quinta-feira, fomos informados de que o barco chegaria na sexta-feira. Agora a chegada foi fixada para segunda-feira de manhã e os contentores deverão estar a caminho do porto de Melbourne dentro de quatro horas".

Barbier parte do princípio de que este prazo será cumprido. "Não temos alternativa", sublinha o italiano. "Foi por isso que sugeri que fizéssemos o teste de Supersport na segunda-feira, para termos pneus e podermos preparar tudo. Assim, pelo menos metade do paddock estará pronto. Se tivéssemos de preparar tudo para as duas classes na segunda-feira à noite, não seria possível."

E o que acontece se os pneus das Superbike não chegarem na segunda-feira, mas sim na terça-feira? Poderá o teste ser adiado para quarta-feira? "Gregorio Lavilla da Dorna está a falar com os organizadores do circuito sobre isso," disse Barbier. "Presumo que não seja assim tão fácil por causa dos fiscais, ambulâncias, etc. Não sei se tudo pode ser adiado por um dia tão facilmente."