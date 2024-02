Nouvel asphalte : temps de rêve ou réveil brutal ?

Pour la première fois depuis 2013, le circuit du Grand Prix de Phillip Island a reçu un nouveau revêtement d'asphalte en décembre dernier. Les équipes du championnat du monde Superbike et Supersport ainsi que le fournisseur de pneus Pirelli s'attendent à une adhérence nettement plus élevée.

Lundi, les équipes du championnat du monde Supersport effectueront un total de huit heures d'essais sur le circuit de Phillip Island, dans le sud de l'Australie. Si le porte-conteneurs transportant les pneus Superbike est autorisé à décharger comme prévu lundi matin dans le port de Melbourne, la catégorie reine effectuera ses essais mardi. Le week-end suivant, le championnat du monde 2024 débutera.

Le nouvel asphalte, posé en décembre dernier, est une inconnue pour tous.



"À Phillip Island, il s'agit toujours de régler la moto de manière à ce que les pneus vous permettent de tenir la distance de la course", a expliqué Giorgio Barbier, directeur de la compétition chez Pirelli, à SPEEDWEEK.com. "C'est valable pour chaque série de course et cela dépend de la configuration du circuit. Le nouvel asphalte offre plus de grip, c'est positif. Nous verrons ce que l'on peut en faire - nous en saurons plus après le test. Nous avons décidé de ne pas utiliser de nouvelles configurations de pneus à cause du nouvel asphalte et nous utiliserons les mêmes pneus que les trois dernières années. Il n'y avait pas eu de problèmes à l'époque".

Malgré des pneus limités, les pilotes Supersport disposeront de sept pneus avant et arrière lundi. "Si la piste ne ruine pas les pneus en cinq ou dix tours, nous devrions nous en sortir", a déclaré le team manager Ten-Kate-Yamaha Kervin Bos. "Normalement, nous avons besoin de cinq à sept jeux de pneus par jour lors des tests hivernaux. Il sera intéressant de voir combien de temps les pneus tiendront avec l'asphalte plus adhérent. Le pneu arrière doit avoir une certaine capacité de patinage : S'il patine trop ou pas assez, tu le détruis".

Début février, quelques pilotes de pointe du championnat australien de Superbike ont profité d'un événement à Phillip Island pour préparer la saison et s'habituer à l'asphalte. Le triple champion Troy Herfoss (Ducati) avait alors réalisé plus d'une seconde de mieux que lors de son tour le plus rapide jusqu'alors.

Le tour le plus rapide du championnat du monde Superbike a été réalisé à Phillip Island par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:30,075 min lors de la course sprint de 2019. Le record de pole position est détenu par Tom Sykes (BMW) avec 1:29,230 min, établi en 2020.

Dans la catégorie Supersport, Sandro Cortese (Yamaha, SR 2018 avec 1:33,072 min) et Andrea Locatelli (Yamaha, pole 2020 en 1:32,176 min) détiennent les records.