Nuovo asfalto: tempi da sogno o un brusco risveglio?

Lunedì le squadre del Campionato Mondiale Supersport effettueranno un test di otto ore sul circuito di Phillip Island, nell'Australia meridionale. Se la nave container con i pneumatici Superbike potrà scaricare nel porto di Melbourne lunedì mattina come previsto, la classe regina effettuerà i test martedì. Il Campionato del Mondo 2024 inizierà quindi il prossimo fine settimana.

Un'incognita per tutti è rappresentata dal nuovo asfalto posato lo scorso dicembre.



"A Phillip Island si tratta sempre di mettere a punto la moto in modo da poter superare la distanza di gara con i pneumatici", ha spiegato a SPEEDWEEK.com il Direttore di Gara Pirelli Giorgio Barbier. "Questo vale per ogni serie di gare ed è dovuto al layout della pista. Il nuovo asfalto offre una maggiore aderenza, il che è positivo. Vedremo cosa riusciremo a fare - ne sapremo di più dopo il test. Abbiamo deciso di non utilizzare nuove configurazioni di pneumatici a causa del nuovo asfalto e stiamo usando gli stessi pneumatici degli ultimi tre anni. Allora non c'erano problemi".

Nonostante le gomme limitate, i piloti della Supersport hanno a disposizione sette pneumatici anteriori e posteriori per lunedì. "Se la pista non rovina le gomme entro cinque o dieci giri, dovremmo essere a posto", ha detto il team manager del Ten-Kate Yamaha Kervin Bos. "Normalmente durante i test invernali abbiamo bisogno di cinque-sette set di pneumatici al giorno. Sarà interessante vedere quanto durano le gomme con l'asfalto più aderente. Il pneumatico posteriore deve avere un certo grado di slittamento: Se gira troppo o troppo poco, si distrugge".

All'inizio di febbraio, alcuni dei migliori piloti del campionato australiano Superbike hanno partecipato a un evento a Phillip Island per prepararsi alla stagione e abituarsi all'asfalto. Il tre volte campione Troy Herfoss (Ducati) ha girato più veloce di un secondo rispetto al suo giro più veloce fino a quel momento.

Il giro più veloce nel Campionato Mondiale Superbike a Phillip Island è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nella gara sprint del 2019 con 1:30.075 min. Il record della pole è detenuto da Tom Sykes (BMW) con 1:29.230 min, stabilito nel 2020.

Nella classe Supersport, Sandro Cortese (Yamaha, SR 2018 con 1:33.072 min) e Andrea Locatelli (Yamaha, pole 2020 in 1:32.176 min) detengono i record.