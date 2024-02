Novo asfalto: tempos de sonho ou um despertar rude?

Pela primeira vez desde 2013, o Circuito do Grande Prémio de Phillip Island recebeu uma nova superfície de alcatrão em dezembro passado. As equipas do Campeonato do Mundo de Superbike e Supersport e o fornecedor de pneus Pirelli esperam uma aderência significativamente maior.

Na segunda-feira, as equipas do Campeonato do Mundo de Supersport vão testar durante um total de oito horas no circuito de Phillip Island, no Sul da Austrália. Desde que o navio porta-contentores com os pneus das Superbike seja autorizado a descarregar no porto de Melbourne na segunda-feira de manhã, como previsto, a categoria rainha irá testar na terça-feira. O Campeonato do Mundo de 2024 terá então início no próximo fim de semana.

Um fator desconhecido para todos é o novo asfalto que foi colocado em dezembro passado.



"Em Phillip Island, trata-se sempre de configurar a moto para que se possa ultrapassar a distância da corrida com os pneus", explicou o Diretor de Corrida da Pirelli, Giorgio Barbier, ao SPEEDWEEK.com. "Isto aplica-se a todas as séries de corridas e deve-se ao traçado da pista. O novo asfalto oferece mais aderência, o que é positivo. Veremos o que podemos fazer com ele - saberemos mais depois do teste. Decidimos não utilizar novas configurações de pneus devido ao novo asfalto e estamos a utilizar os mesmos pneus dos últimos três anos. Não houve problemas nessa altura".

Apesar dos pneus limitados, os pilotos da Supersport têm sete pneus dianteiros e traseiros disponíveis na segunda-feira. "Se a pista não estragar os pneus em cinco ou dez voltas, devemos estar bem", disse o chefe de equipa da Ten-Kate Yamaha, Kervin Bos. "Normalmente, precisamos de cinco a sete jogos de pneus por dia durante os testes de inverno. Vai ser interessante ver quanto tempo duram os pneus com o asfalto mais aderente. O pneu traseiro tem de ter um certo grau de deslizamento: Se rodar demasiado ou muito pouco, destrói-se".

No início de fevereiro, alguns dos melhores pilotos do Campeonato Australiano de Superbike aproveitaram um evento em Phillip Island para se prepararem para a época e se habituarem ao asfalto. O tricampeão Troy Herfoss (Ducati) rodou mais de um segundo mais rápido do que a sua volta mais rápida até à data.

A volta mais rápida no Campeonato do Mundo de Superbike em Phillip Island foi estabelecida por Jonathan Rea (Kawasaki) na corrida de sprint de 2019 com 1:30.075 min. O recorde da pole é detido por Tom Sykes (BMW) com 1:29.230 min, estabelecido em 2020.

Na classe Supersport, Sandro Cortese (Yamaha, SR 2018 com 1:33.072 min) e Andrea Locatelli (Yamaha, pole 2020 em 1:32.176 min) detêm os recordes.