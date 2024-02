Sam Lowes admite: "A veces no lo entiendo"

Sam Lowes competirá en el Campeonato del Mundo de Superbike en 2024 con el recién creado equipo Ducati del patrón Marc van der Straten. Después de diez años, el inglés de 33 años de Lincoln regresa al paddock que dejó en 2013 como Campeón del Mundo de Supersport en la categoría de Moto2.

Esto significa que los gemelos Sam y Alex Lowes (Kawasaki) también competirán entre sí por primera vez en mucho tiempo. Sam Lowes hizo unas concisas declaraciones sobre su carrera hasta la fecha en una entrevista con los colegas de MCN: "Cuando ganas un Gran Premio, ¡es para siempre! He ganado diez: las estadísticas tampoco mienten".

Sobre su paso por el paddock de GP y su incursión en el Mundial de MotoGP en 2017 de la mano de Aprilia, Sam comenta: "Mi oportunidad no se materializó. Podría haber ganado muchas carreras el lunes en general. Pero no se corre el lunes, se corre el domingo. Aún así estoy orgulloso e hice lo que me pareció correcto. Por desgracia, me faltó regularidad, pero la velocidad estaba ahí".

Comentando su etapa en Moto2 frente a talentos como Martin, Bastianini, Bezzecchi, Diggia, Marini y Morbidelli, dijo: "Estoy orgulloso, mi etapa en esta categoría fueron los años fuertes de Moto2. Gracias a ellos también pienso en lo que habría pasado si me hubieran dado otra oportunidad. Diggia lo demostró, ¡se necesita tiempo! Gané a todos esos ganadores de MotoGP en ciertos días".

A Lowes le gusta hablar de los días en los que parecía imbatible, como en el GP de Jerez de 2023, cuando atrapó a Pedro Acosta y acabó ganando por tres segundos. "En ciertos días, soy tan bueno como los mejores. Vale, quizá no exactamente como Marc Márquez en sus días, pero he conseguido 20 poles y 26 podios".

A Lowes le gusta destacar algo más: "Era igual de rápido en mi adolescencia. La gente me decía que me limitara a pilotar y eso es exactamente lo que hacía. Tenía 21 años cuando comprobé por primera vez los datos en un ordenador. Incluso ahora, a veces no lo entiendo como los demás. Es simplemente diferente, pero no lo veo como algo negativo: uno es lo que es".