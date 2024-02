Sam Lowes admet : "Parfois, je ne comprends pas".

Sam Lowes participera au championnat du monde Superbike en 2024 avec le nouveau team Ducati du mécène Marc van der Straten. L'Anglais de 33 ans, originaire de Lincoln, revient après dix ans dans le paddock qu'il a quitté en 2013 en tant que champion du monde Supersport pour la catégorie Moto2.

Ainsi, les jumeaux Sam et Alex Lowes (Kawasaki) s'affronteront également en course pour la première fois depuis longtemps. Lors d'un entretien avec nos collègues de MCN, Sam Lowes a fait quelques déclarations marquantes concernant sa carrière jusqu'à présent : "Quand vous gagnez un Grand Prix, c'est pour toujours ! J'en ai gagné dix - les statistiques ne mentent pas non plus".

Concernant son passage dans le paddock des GP et son incursion dans le championnat du monde MotoGP en 2017 avec Aprilia, Sam a déclaré : "Ma chance n'a pas fonctionné. De manière générale, j'aurais pu gagner beaucoup de courses le lundi. Mais tu ne cours pas les courses le lundi, mais le dimanche. Je suis néanmoins fier et j'ai fait ce qui me semblait juste. La constance a malheureusement fait défaut, mais la vitesse était là".

Concernant son passage en Moto2 face à des talents comme Martin, Bastianini, Bezzecchi, Diggia, Marini et Morbidelli, il a déclaré : "Je suis fier, mon passage dans cette catégorie a été les années fortes de la Moto2. C'est aussi à cause de ces garçons que je pense à ce qui se serait passé si j'avais eu une autre chance. Diggia l'a montré, il faut du temps ! J'ai battu tous ces vainqueurs du MotoGP certains jours".

Lowes aime parler de ces jours où il semblait imbattable, comme en 2023 au GP de Jerez, où il s'est emparé de Pedro Acosta et a fini par gagner avec trois secondes d'avance. "Certains jours, je suis aussi bon que les meilleurs. Ok, peut-être pas exactement ainsi que Marc Marquez dans ses jours, mais j'ai obtenu 20 pôles et 26 podiums".

Lowes aime souligner une autre chose : "J'étais aussi rapide pendant mon adolescence. Les gens me disaient de juste rouler et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ensuite eu 21 ans lorsque j'ai vérifié pour la première fois des données sur un ordinateur. Même maintenant, je ne comprends parfois pas les choses comme les autres garçons. C'est simplement différent, mais je ne vois pas cela d'un mauvais œil - on est ce que l'on est".