Sam Lowes ammette: "A volte non lo capisco".

Sam Lowes parteciperà al Campionato mondiale Superbike nel 2024 con il neonato team Ducati del patron Marc van der Straten. Dopo dieci anni, il 33enne inglese di Lincoln torna nel paddock che aveva lasciato nel 2013 come campione del mondo Supersport nella categoria Moto2.

Questo significa che anche i gemelli Sam e Alex Lowes (Kawasaki) correranno l'uno contro l'altro per la prima volta dopo tanto tempo. In un'intervista rilasciata ai colleghi di MCN, Sam Lowes ha rilasciato alcune dichiarazioni sintetiche sulla sua carriera fino ad oggi: "Quando vinci un Gran Premio, è per sempre! Io ne ho vinti dieci: anche le statistiche non mentono".

Commentando il suo periodo nel paddock dei GP e la sua incursione nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2017 con Aprilia, Sam ha detto: "La mia occasione non si è concretizzata. In generale avrei potuto vincere molte gare il lunedì. Ma non si corre il lunedì, si corre la domenica. Sono comunque orgoglioso e ho fatto quello che sentivo giusto. Purtroppo è mancata la costanza, ma la velocità c'era".

Commentando il suo periodo in Moto2 contro talenti come Martin, Bastianini, Bezzecchi, Diggia, Marini e Morbidelli, ha detto: "Sono orgoglioso, il mio periodo in questa classe è stato quello più forte della Moto2. Grazie a questi ragazzi, penso anche a cosa sarebbe successo se mi fosse stata data un'altra possibilità. Diggia lo ha dimostrato, ci vuole tempo! In certi giorni ho battuto tutti i vincitori della MotoGP".

A Lowes piace parlare dei giorni in cui sembrava imbattibile, come nel GP di Jerez del 2023, quando ha raggiunto Pedro Acosta e ha finito per vincere per tre secondi. "In certi giorni, sono bravo come i migliori. Ok, forse non proprio come Marc Marquez nei suoi giorni, ma ho ottenuto 20 pole e 26 podi".

A Lowes piace sottolineare un altro aspetto: "Ero altrettanto veloce quando ero adolescente. La gente mi diceva di correre e basta ed è esattamente quello che ho fatto. Avevo 21 anni quando ho controllato per la prima volta i dati su un computer. Anche adesso, a volte, non riesco a capire come gli altri ragazzi. È diverso, ma non lo vedo come una cosa negativa: sei quello che sei".